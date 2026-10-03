Arrestato a Siracusa con un chilo e mezzo di cocaina e marijuana: i Carabinieri sequestrano l'intero arsenale

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A Siracusa, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno inferto un duro colpo al traffico di droga locale. Un uomo di 54 anni, originario del capoluogo aretuseo e già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione in via Algeri

L'operazione è scattata nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata in Via Algeri, a Siracusa. Gli uomini dell'Arma hanno setacciato l'abitazione dell'uomo, trovando e sequestrando un vero e proprio quantitativo da piazza: 1,7 kg di cocaina, 300 grammi di marijuana e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi e per lo spaccio, tra cui bilancini di precisione e involucri.

Un duro colpo allo spaccio

La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato decine di migliaia di euro. Il 54enne, già gravato da precedenti penali, è stato associato al carcere di Siracusa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'arresto rientra in un più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in atto dai Carabinieri per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nella provincia siciliana.

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L'importanza della collaborazione tra reparti

L'operazione ha visto la sinergia tra il Nucleo Investigativo, specializzato in indagini di polizia giudiziaria, e lo Squadrone Eliportato Cacciatori, unità d'élite impiegata in attività di ricerca e perlustrazione in aree impervie e rurali. Questa collaborazione ha permesso di stringere il cerchio attorno all'indagato e di acquisire elementi probatori decisivi.