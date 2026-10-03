Cerca

Cronaca Sicilia Messina

Furto con spaccata in centro a Messina: arrestato 25enne grazie alla segnalazione di un passante

Redazione
Condividi:
Furto con spaccata in centro a Messina: arrestato 25enne grazie alla segnalazione di un passante
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Nella serata di ieri, a Messina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza un uomo di 25 anni, di origine straniera e già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di furto aggravato. L'operazione è scattata grazie alla tempestiva segnalazione di un passante al numero di emergenza 112 NUE, che ha notato un giovane intento a infrangere la vetrina di un negozio di biciclette situato nel centro del capoluogo peloritano.

L'intervento dei Carabinieri

Allertato dalla chiamata, un equipaggio del Nucleo Radiomobile è giunto sul posto in pochi minuti. I militari hanno individuato e bloccato il sospetto lungo una strada limitrofa, sorprendendolo mentre trasportava una bicicletta elettrica appena asportata dal negozio. L'uomo è stato immediatamente dichiarato in stato di arresto.

Conseguenze legali e restituzione del maltolto

Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato trasferito presso il carcere di Messina Gazzi, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. La bicicletta recuperata è stata restituita al proprietario del negozio, che potrà così rientrare in possesso del mezzo rubato. L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza della collaborazione dei cittadini e della prontezza delle forze dell'ordine nel contrastare i reati predatori.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
furto aggravato messina arresto carabinieri bicicletta elettrica spaccata negozio biciclette nucleo radiomobile cronaca

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 4 volte su 8. Oggi sono analizzate 14 partite su 2 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza