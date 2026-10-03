Furto con spaccata in centro a Messina: arrestato 25enne grazie alla segnalazione di un passante

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Nella serata di ieri, a Messina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza un uomo di 25 anni, di origine straniera e già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di furto aggravato. L'operazione è scattata grazie alla tempestiva segnalazione di un passante al numero di emergenza 112 NUE, che ha notato un giovane intento a infrangere la vetrina di un negozio di biciclette situato nel centro del capoluogo peloritano.

L'intervento dei Carabinieri

Allertato dalla chiamata, un equipaggio del Nucleo Radiomobile è giunto sul posto in pochi minuti. I militari hanno individuato e bloccato il sospetto lungo una strada limitrofa, sorprendendolo mentre trasportava una bicicletta elettrica appena asportata dal negozio. L'uomo è stato immediatamente dichiarato in stato di arresto.

Conseguenze legali e restituzione del maltolto

Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato trasferito presso il carcere di Messina Gazzi, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. La bicicletta recuperata è stata restituita al proprietario del negozio, che potrà così rientrare in possesso del mezzo rubato. L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza della collaborazione dei cittadini e della prontezza delle forze dell'ordine nel contrastare i reati predatori.

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