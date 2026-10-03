Violento incidente sulla SS 106 a San Sostene tre auto coinvolte e feriti

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Incidente sulla SS 106 a San Sostene coinvolge tre auto e provoca feriti

Feriti trasportati in ospedale dopo lo scontro nel Catanzarese con traffico rallentato e accertamenti in corso

Un grave incidente stradale si è verificato nella prima serata sulla Strada Statale 106, nel territorio di San Sostene, in provincia di Catanzaro. Lo scontro, avvenuto poco prima delle 19, ha coinvolto tre automobili: un’Alfa Romeo Giulietta, una Fiat Panda e una Lancia Y.

Le prime informazioni riferiscono la presenza di feriti gravi, trasportati in ospedale dai mezzi di soccorso. Al momento non sono disponibili dettagli sul numero delle persone coinvolte, sulle condizioni cliniche dei feriti o sulle strutture sanitarie di destinazione.

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Tre veicoli coinvolti nello scontro

L’impatto tra le auto è stato violento, ma la dinamica dell’incidente resta da chiarire. Non è ancora noto come si sia sviluppata la collisione né quale fosse la direzione di marcia dei veicoli.

Gli accertamenti dovranno ricostruire la sequenza degli urti e le circostanze che hanno portato allo scontro. In questa fase, quindi, non è possibile attribuire responsabilità o indicare le cause del sinistro.

Soccorsi e Carabinieri sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso, impegnati nell’assistenza ai feriti e nel loro trasferimento in ospedale. Presenti anche i Carabinieri, per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto, e il personale dell’Anas, per la gestione della viabilità nel tratto interessato.

L’intervento ha richiesto il coordinamento tra assistenza sanitaria, accertamenti e controllo della circolazione, con l’obiettivo di consentire le operazioni sul posto.

Traffico rallentato sulla Statale 106

L’incidente ha provocato rallentamenti sulla SS 106 nel territorio di San Sostene. A chi percorre il tratto interessato è raccomandata la massima prudenza, prestando attenzione alle indicazioni del personale presente.

Restano da confermare ulteriori informazioni sulle condizioni dei feriti e sull’esatta dinamica dello scontro.