Violento scontro tra due auto sulla provinciale Cropani Sersale, Vvf liberano una coppia di anziani

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Incidente sulla provinciale Cropani Sersale, scontro frontale tra due auto e tre feriti

Intervento dei Vigili del Fuoco per liberare una coppia di anziani rimasta bloccata nella Fiat Punto. Una donna è stata trasferita in ospedale con l’elisoccorso

Un grave incidente stradale sulla provinciale Cropani Sersale ha coinvolto due automobili in un violento scontro frontale. Il bilancio è di tre persone ferite, soccorse dal personale sanitario e trasferite in ospedale.

Coppia di anziani incastrata nella Fiat Punto

Quando la squadra dei Vigili del Fuoco è arrivata sul posto, uno degli occupanti era già stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza.

Più complesse si sono rivelate le operazioni sulla seconda vettura, una Fiat Punto, all’interno della quale una coppia di anziani era rimasta bloccata nell’abitacolo. Entrambi presentavano traumi di diversa entità e non potevano essere estratti senza l’impiego di attrezzature specifiche.

Vigili del Fuoco al lavoro con le cesoie idrauliche

Per liberare i due coniugi in condizioni di sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato le cesoie idrauliche, rimuovendo gli sportelli dell’automobile. L’intervento ha permesso ai sanitari di procedere all’estrazione protetta dei feriti mediante tavola spinale, riducendo il rischio di aggravare i traumi riportati nell’impatto.

Contemporaneamente, i soccorritori hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dal sinistro, consentendo lo svolgimento delle operazioni di emergenza.

Donna trasferita in ospedale con l’elisoccorso

Dopo essere stata liberata dall’abitacolo, la donna è stata affidata al personale sanitario e trasferita con urgenza in ospedale a bordo dell’elisoccorso. Il marito, invece, è stato accompagnato in ambulanza per ricevere gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul luogo dello scontro frontale tra Cropani e Sersale sono intervenuti i Vigili del Fuoco, tre ambulanze, un’eliambulanza e i Carabinieri.

Accertamenti sulla dinamica dell’incidente

I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e hanno collaborato alla gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.

Al momento non sono state comunicate informazioni sulle cause dello scontro né dettagli aggiornati sulle condizioni delle tre persone ferite. Gli accertamenti serviranno a chiarire le circostanze che hanno portato alla collisione lungo la strada provinciale Cropani Sersale.