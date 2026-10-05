Myenergy Reggio Calabria Fiorenzuola Bees 63 a 76 esordio casalingo amaro al PalaCalafiore. Video
Myenergy Reggio Calabria frenata da Fiorenzuola al PalaCalafiore decisivo il secondo quarto
La prima gara casalinga dei neroarancio termina sul 63 a 76. Dopo il successo di Treviglio arriva una sconfitta che mette in evidenza la necessità di maggiore continuità offensiva
La Myenergy Reggio Calabria non riesce a dare seguito alla vittoria ottenuta a Treviglio. Nella seconda giornata del campionato di Serie B Nazionale 2026/2027, i Fiorenzuola Bees conquistano il successo al PalaCalafiore con il punteggio di 63 a 76, lasciando ai neroarancio il rammarico per un debutto casalingo complicato.
La squadra allenata da Michele Carrea resta indietro già nella prima frazione e subisce nel secondo quarto l’accelerazione che indirizza la partita. La reazione conclusiva permette ai reggini di ridurre il divario, ma non basta a riaprire l’incontro contro una formazione ospite capace di amministrare il vantaggio.
Fiorenzuola prende il comando nel primo quarto
L’inizio offre una fase di confronto abbastanza equilibrata. Taflaj apre le marcature della Myenergy, mentre Love e Diouf contribuiscono a tenere i padroni di casa a contatto.
Con il passare dei minuti, però, Fiorenzuola trova maggiore continuità nelle proprie azioni offensive. Le iniziative di Marinelli e Cecchinato consentono agli ospiti di guadagnare terreno e chiudere il primo periodo avanti 20 a 13.
Per Reggio Calabria emerge fin dalle battute iniziali la difficoltà di mantenere un ritmo realizzativo sufficiente a rispondere agli avversari.
Il secondo periodo indirizza la partita
Il momento più delicato per i neroarancio arriva prima dell’intervallo. Fiorenzuola aumenta l’intensità e trova soluzioni efficaci vicino a canestro e dalla distanza, mentre l’attacco reggino fatica a produrre punti.
Romeo e Markovic provano a sostenere la squadra, ma il parziale di 19 a 9 per i Bees amplia sensibilmente la distanza. All’intervallo lungo il tabellone indica 22 a 39, con la Myenergy chiamata a recuperare diciassette lunghezze.
È questo il passaggio che pesa maggiormente sull’esito della sfida. Nei primi venti minuti Reggio Calabria realizza appena 22 punti e concede agli ospiti un margine che condiziona tutta la ripresa.
Taflaj guida i tentativi di recupero della Myenergy
Al ritorno sul parquet, la formazione di Carrea cerca maggiore energia e incisività. Capitan Romeo prova a scuotere il gruppo, mentre Taflaj resta il riferimento principale in fase realizzativa.
La produzione offensiva cresce rispetto al secondo quarto, ma Fiorenzuola risponde con ordine e impedisce ai padroni di casa di avvicinarsi. Il terzo periodo termina sul 42 a 61, portando il vantaggio degli ospiti a diciannove punti.
Nell’ultima frazione la Myenergy mostra una reazione più concreta. Calvellini, Donadoni e Taflaj contribuiscono a un parziale di 21 a 15, sostenuti dal pubblico del PalaCalafiore. Il recupero riduce lo scarto, senza però modificare l’inerzia della gara: Fiorenzuola chiude sul 63 a 76.
Continuità offensiva e tenuta difensiva gli aspetti da migliorare
La lettura dei parziali aiuta a individuare il nodo della serata. Dopo il primo quarto, Reggio Calabria perde dieci punti di terreno nel secondo; nella ripresa, invece, il confronto complessivo è più equilibrato, con 41 punti segnati dai neroarancio contro i 37 degli ospiti.
La risposta dopo l’intervallo rappresenta un elemento da cui ripartire, pur essendo arrivata con la partita già in salita. Per competere con maggiore efficacia serviranno una costruzione offensiva più fluida e la capacità di contenere gli avversari anche nei momenti di difficoltà al tiro.
Il successo di Treviglio resta un riferimento positivo, ma questa prima sconfitta richiama la Myenergy alla necessità di trovare equilibrio e continuità nell’arco dei quaranta minuti.
Taflaj e Marinelli i migliori realizzatori
Taflaj, autore di 17 punti, chiude come miglior marcatore della Myenergy, seguito da Romeo con 13. Per Fiorenzuola spiccano i 22 punti di Marinelli, mentre De Zardo contribuisce con 11.
Punteggi progressivi
Primo quarto 13 a 20
Intervallo 22 a 39
Terzo quarto 42 a 61
Risultato finale 63 a 76
Tabellino Myenergy Reggio Calabria
Taflaj 17, Romeo 13, Donadoni 8, Markovic 6, Calvellini 6, Diouf 4, Touré 3, Love 2, Marini 2, Clark 2.
Allenatore Michele Carrea.
Tabellino Fiorenzuola Bees
Marinelli 22, De Zardo 11, Cecchinato 9, Biorac 9, Lui 9, Ambrosetti 7, Tiberti 5, Franceschi 4, Mazburss 0, Krilkovs 0, Frosini 0.
Allenatore Marco Del Re.
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