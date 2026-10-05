Elezioni Brasile 2026: Flávio Bolsonaro vince il primo turno con il 47%, ballottaggio con Lula il 25 ottobre

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile ha prodotto un risultato che nessuno, o quasi, aveva previsto: Flávio Bolsonaro, senatore di destra e primogenito dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ha ottenuto il 47% dei voti, superando di poco il presidente uscente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva, fermo al 45%. Il distacco tra i due è di circa 2,2 milioni di voti. L'affluenza è stata del 79%, un dato in linea con le precedenti elezioni.

Un testa a testa che si decide al ballottaggio

Il prossimo 25 ottobre i brasiliani torneranno alle urne per il ballottaggio, che decreterà il nuovo presidente. La sfida tra Flávio Bolsonaro e Lula si preannuncia serrata: il margine di scarto è minimo e i due candidati rappresentano due visioni opposte del Paese. Flávio, che ha costruito la sua campagna sulla continuità con le politiche del padre, ha capitalizzato il sostegno dell'elettorato conservatore, nonostante le vicende giudiziarie che hanno coinvolto Jair Bolsonaro, attualmente detenuto per tentato colpo di Stato.

Le ragioni di un risultato a sorpresa

Il successo di Flávio Bolsonaro al primo turno può essere letto come una reazione dell'elettorato di destra, che ha visto nella candidatura del figlio d'arte un baluardo contro il ritorno pieno al potere del Partito dei Lavoratori. Lula, dal canto suo, paga forse una certa stanchezza dopo anni di governo e le tensioni interne alla coalizione di sinistra. Il ballottaggio sarà quindi un referendum non solo sui candidati, ma sul futuro politico del Brasile.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Prossime tappe e possibili scenari

Da qui al 25 ottobre, entrambi i candidati dovranno cercare di attrarre i voti degli elettori moderati e di chi non si è recato alle urne. I temi economici, la sicurezza e la lotta alla corruzione saranno al centro del dibattito. L'attenzione internazionale è alta: il Brasile è la più grande economia dell'America Latina e il suo ruolo globale è in crescita. Il mondo osserva, consapevole che il risultato del ballottaggio avrà ripercussioni ben oltre i confini nazionali.