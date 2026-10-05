Meteo Italia dal 5 ottobre cambia il tempo con piogge temporali e temperature in calo

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L’alta pressione perde forza e lascia spazio alle correnti atlantiche. Prima instabilità su Sardegna e regioni centrali, poi un peggioramento più esteso con venti in rinforzo e clima più autunnale

Il meteo in Italia si avvia verso un cambiamento nel corso della settimana dal 5 ottobre. Dopo giornate generalmente stabili e miti, l’anticiclone inizierà a indebolirsi, favorendo l’arrivo di nuvole e delle prime precipitazioni. Il passaggio a condizioni più instabili sarà graduale, con differenze anche significative tra le diverse aree del Paese.

Tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, una perturbazione atlantica potrebbe rendere il peggioramento più diffuso, coinvolgendo inizialmente il Centro-Nord e successivamente le regioni meridionali. Sono attesi anche un rinforzo dei venti e una diminuzione delle temperature, mentre l’evoluzione del fine settimana resta da confermare.

Lunedì 5 ottobre prime piogge e nuvole in aumento

La giornata di lunedì 5 ottobre segna l’inizio dell’indebolimento dell’alta pressione. Il cambiamento sarà più evidente al Centro-Nord, mentre al Sud prevarranno ancora condizioni soleggiate.

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Nord Italia

Al mattino il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Durante la giornata aumenteranno gli addensamenti sulle Alpi centrali e orientali, dove saranno possibili deboli precipitazioni, anche sui settori del Trentino.

In pianura il tempo resterà prevalentemente asciutto. Le temperature massime saranno comprese indicativamente tra 22 e 26 °C, con ventilazione meridionale e mari poco mossi.

Centro e Sardegna

La nuvolosità diventerà progressivamente più estesa. Dal pomeriggio potranno arrivare piogge nelle zone interne della Sardegna, sulla Toscana centro-meridionale, soprattutto lungo la costa, e localmente sul Lazio settentrionale.

Il clima resterà mite, con massime intorno a 23-24 °C ad Ancona e Campobasso e fino a 26-27 °C a Firenze e Roma.

Sud e Sicilia

Il sole caratterizzerà gran parte della giornata, con qualche addensamento sulla Puglia meridionale. Nel pomeriggio le nubi aumenteranno soprattutto su Campania, Basilicata e Calabria tirrenica, senza precipitazioni significative previste.

Le massime oscilleranno tra circa 22 °C a Potenza e 25-26 °C a Napoli e Palermo.

Martedì 6 ottobre temporali tra Sardegna e regioni tirreniche

Il cedimento dell’anticiclone diventerà più evidente martedì 6 ottobre. L’instabilità interesserà soprattutto la Sardegna e il Centro Italia, dove le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco.

I fenomeni sono attesi in estensione dall’isola verso Toscana, Lazio e Umbria, con episodi localmente intensi. Possibile instabilità anche sui rilievi emiliani e, successivamente, in Campania.

Al Nord le piogge resteranno più irregolari e concentrate prevalentemente sulle Alpi, mentre al Sud aumenterà la copertura nuvolosa, con precipitazioni sparse su Sicilia e Calabria.

Le temperature inizieranno a diminuire soprattutto nelle zone interessate da nubi e piogge. I venti meridionali favoriranno un aumento del moto ondoso sul mar Tirreno.

Mercoledì 7 ottobre arriva un peggioramento più organizzato

Da mercoledì 7 ottobre il passaggio della perturbazione potrebbe portare piogge più diffuse al Centro-Nord, con un’intensificazione dei fenomeni tra il pomeriggio e la sera.

Il cambiamento sarà accompagnato da venti sostenuti dai quadranti meridionali e mari progressivamente più mossi. La maggiore copertura nuvolosa e l’arrivo di aria più fresca contribuiranno al calo delle temperature diurne.

Si passerà quindi da episodi di instabilità locale a una fase perturbata potenzialmente più estesa, la cui distribuzione precisa richiederà gli aggiornamenti delle previsioni.

Giovedì 8 ottobre maltempo in estensione verso il Sud

Per giovedì 8 ottobre la tendenza indica un coinvolgimento di buona parte della Penisola. Le aree tirreniche del Centro-Sud potrebbero essere interessate da rovesci e temporali localmente intensi.

Al Nord-Ovest i fenomeni potrebbero risultare meno continui, mentre tra sera e notte sarà possibile una nuova intensificazione sul Triveneto e sul basso Tirreno.

Il rinforzo di Libeccio e Scirocco potrà rendere i mari più agitati. Anche in questa fase, intensità e collocazione delle precipitazioni restano suscettibili di variazioni.

Temperature in diminuzione con valori più vicini alle medie di ottobre

Il calo termico dovrebbe diventare più evidente tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, soprattutto al Centro-Nord. Rispetto ai valori miti di inizio settimana, la diminuzione potrebbe raggiungere localmente 5-6 °C.

A favorirla saranno l’ingresso di aria atlantica più fresca, le precipitazioni e la minore presenza del sole durante il giorno.

Non si prospetta necessariamente una fase di freddo intenso: la tendenza è verso un ritorno a temperature più vicine alle medie stagionali, con condizioni tipicamente autunnali.

Weekend del 10 e 11 ottobre possibile miglioramento ma restano incertezze

Tra venerdì 9 ottobre e il fine settimana potrebbero persistere piogge sparse sul Triveneto e al Centro-Sud, alternate a pause asciutte.

Un successivo aumento della pressione potrebbe favorire un graduale miglioramento durante il weekend del 10 e 11 ottobre, con eventuali fenomeni residui soprattutto sulle regioni meridionali. Il ritorno dell’anticiclone resta però un’ipotesi da verificare.

Le previsioni dei primi giorni delineano con maggiore chiarezza il progressivo cedimento dell’alta pressione. Per il fine settimana, invece, saranno necessari ulteriori aggiornamenti per stabilire tempi e portata del miglioramento.