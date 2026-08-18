Jova Summer Party a Catanzaro come raggiungere Germaneto tra parcheggi e navette AMC

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Tutte le informazioni su aree di sosta costi collegamenti e orari del servizio organizzato per il concerto del 22 agosto

In vista del Jova Summer Party a Catanzaro, in programma sabato 22 agosto 2026 nell’area di Germaneto, AMC S.p.A. ha predisposto un piano straordinario per gestire l’arrivo e il deflusso del pubblico. L’organizzazione prevede diverse aree di parcheggio e un servizio di navette andata e ritorno, pensato per limitare il traffico nelle vicinanze del concerto e rendere più agevoli gli spostamenti.

Chi arriverà in automobile potrà scegliere tra soluzioni differenti per posizione, costo e servizi inclusi. Per evitare attese e difficoltà nella ricerca di un posto, il consiglio è di raggiungere le aree di sosta con largo anticipo.

Parcheggi Area Teti ed Ente Fiera con servizio navetta

Le principali aree collegate al luogo dell’evento saranno Area Teti ed Ente Fiera. In entrambi i parcheggi la tariffa prevista è di 5 euro per automobile.

Da queste due zone sarà possibile utilizzare il servizio navetta AMC per raggiungere il Jova Summer Party. Il biglietto per il collegamento di andata e ritorno avrà un costo di 5 euro a persona.

Questa soluzione consente di lasciare il veicolo lontano dall’area maggiormente interessata dal traffico e di proseguire con i mezzi organizzati appositamente per il concerto.

Orari delle navette per raggiungere Germaneto

Le navette di andata saranno operative dalle 14:00 alle 20:00, con partenze da Area Teti e Ente Fiera verso l’area del Jova Summer Party.

La frequenza delle corse cambierà nel corso del pomeriggio:

dalle 14:00 alle 17:00 sarà prevista una partenza ogni 10 minuti ;

sarà prevista una partenza ogni ; dalle 17:00 alle 20:00 le corse partiranno ogni 30 minuti.

Chi intende utilizzare il servizio dovrebbe quindi considerare che, nelle ore più vicine all’inizio dell’evento, la frequenza sarà più ridotta e potrebbe verificarsi un maggiore afflusso di spettatori.

Navette dopo il concerto dalla Cittadella Regionale

Per il rientro, il servizio sarà attivo dalle 23:00 alle 04:00. Le navette partiranno dalla Cittadella Regionale e accompagneranno il pubblico verso i parcheggi di Area Teti ed Ente Fiera.

La fascia oraria estesa fino alle quattro del mattino è stata programmata per distribuire il deflusso dopo la conclusione dello spettacolo. Sarà comunque importante seguire sul posto la segnaletica e le indicazioni fornite dal personale incaricato.

Parcheggi Comalca e Cittadella Regionale

Tra le alternative disponibili figurano anche il parcheggio Comalca e quello della Cittadella Regionale. Per entrambe le aree la tariffa stabilita è di 20 euro per automobile.

La Cittadella Regionale ospiterà inoltre uno spazio riservato ai bus privati, con un costo di 200 euro per ciascun autobus. Questa soluzione è rivolta soprattutto ai gruppi organizzati provenienti da altre città o province.

Riepilogo dei costi

Area Teti ed Ente Fiera 5 euro per automobile

5 euro per automobile Navetta andata e ritorno 5 euro per persona

5 euro per persona Parcheggio Comalca 20 euro per automobile

20 euro per automobile Parcheggio Cittadella Regionale 20 euro per automobile

20 euro per automobile Area bus privati alla Cittadella 200 euro per autobus

Il consiglio di AMC per gli spettatori

Considerata la grande partecipazione attesa per il concerto di Jovanotti a Catanzaro, AMC invita gli spettatori a pianificare in anticipo il viaggio, scegliendo prima della partenza il parcheggio più adatto e verificando gli orari delle navette.

Arrivare con un adeguato margine di tempo permetterà di affrontare più facilmente eventuali rallentamenti, evitare le fasce di maggiore affluenza e raggiungere l’area di Germaneto senza rischiare di perdere l’inizio dell’evento. È inoltre consigliabile conservare i titoli di viaggio e seguire le indicazioni predisposte lungo i percorsi di accesso e nelle aree di sosta.