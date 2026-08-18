Coppa Italia, Palermo protagonista al Barbera: avanti anche Cremonese, Pisa e Sassuolo

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Il Palermo supera il Lecce davanti a oltre 33 mila spettatori mentre la Cremonese elimina la Sampdoria Il Pisa vince il derby con l’Empoli ai rigori e il Sassuolo travolge il Cesena

La nuova giornata dei trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa premia Palermo, Cremonese, Pisa e Sassuolo, tutte qualificate al turno successivo. I rosanero fanno festa in un Renzo Barbera tutto esaurito, mentre il Pisa ha bisogno dei calci di rigore per aggiudicarsi il derby toscano contro l’Empoli.

Successi convincenti anche per la Cremonese, vittoriosa sulla Sampdoria, e per il Sassuolo, capace di imporsi con tre reti contro il Cesena.

Palermo Lecce 2 a 0, Vavassori e Pohjanpalo trascinano i rosanero

Il Palermo batte il Lecce 2-0 e comincia nel migliore dei modi la propria stagione ufficiale. Davanti ai 33.009 spettatori del Barbera, la squadra allenata da Filippo Inzaghi conquista la qualificazione ai sedicesimi, dove incontrerà il Mantova.

La gara si apre con un episodio sfortunato per i padroni di casa. Dopo appena un minuto Joronen cade sulla spalla in seguito a uno scontro con Pierozzi ed è costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto entra Fortin, chiamato a difendere la porta rosanero per il resto dell’incontro.

Il Palermo non si lascia condizionare dall’infortunio e al 14esimo costruisce la prima opportunità importante. Johnsen conclude con il destro, ma Falcone è attento e respinge. Passa soltanto un minuto e i siciliani trovano il vantaggio: sugli sviluppi di una rimessa laterale, Vavassori realizza il gol dell’1-0.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco prova a reagire aumentando l’intensità. Tra il 31esimo e il 33esimo Geubbels ha due occasioni per pareggiare, senza però riuscire a trovare la porta.

Al 42esimo il Palermo colpisce nuovamente. Johnsen accelera lungo la fascia e serve all’indietro Joel Pohjanpalo, che finalizza l’azione e firma il raddoppio.

Il Lecce reagisce ma Fortin difende il risultato

Nella ripresa il Lecce prova ad accorciare immediatamente le distanze. Al 54esimo Stulic calcia da posizione favorevole, trovando l’opposizione decisiva di Peda.

L’occasione più importante per i salentini arriva sette minuti dopo. Geubbels non riesce a segnare a pochi passi dalla linea di porta e, sulla successiva ribattuta, Fortin interviene con prontezza salvando il risultato.

Il Palermo torna a rendersi pericoloso al 66esimo con un tentativo dalla distanza di Segre e al 74esimo con una ripartenza guidata da Strefezza. Nel finale il Lecce cerca ancora il gol, ma la conclusione di Laerke all’81esimo termina di poco fuori.

Il risultato non cambia e i rosanero possono celebrare una qualificazione meritata, accompagnata dall’entusiasmo di un pubblico che ha trasformato il Barbera in una cornice particolarmente suggestiva.

Cremonese Sampdoria 2 a 0, grigiorossi ai sedicesimi

La Cremonese elimina la Sampdoria vincendo 2-0 uno dei confronti tra formazioni del campionato di Serie B. I grigiorossi sbloccano l’incontro al 23esimo minuto con Stuckler, riuscendo poi a controllare il vantaggio.

La Sampdoria ha l’opportunità di rientrare in partita al 32esimo della ripresa, ma Esposito fallisce un calcio di rigore. Nel recupero arriva anche il definitivo 2-0 della Cremonese, realizzato da Berti al 48esimo del secondo tempo.

Il successo permette alla formazione lombarda di proseguire il proprio cammino nella Coppa Italia Frecciarossa, mentre per i blucerchiati l’avventura nella competizione termina già ai trentaduesimi.

Pisa vittorioso ai rigori nel derby con l’Empoli

Grande equilibrio nel derby toscano tra Pisa ed Empoli, concluso sull’1-1 dopo i tempi regolamentari. I nerazzurri passano in vantaggio al 44esimo con Marras, ma nella ripresa l’Empoli trova il pareggio grazie alla rete di Saporiti al 16esimo.

La qualificazione viene quindi decisa ai calci di rigore. Il Pisa è impeccabile dal dischetto con Marras, Meister, Rao e Loyola. Per l’Empoli risultano invece determinanti in negativo gli errori di Magnino e Saporiti.

Il Pisa accede così ai sedicesimi, dove affronterà la Fiorentina in un altro derby particolarmente atteso.

Sassuolo Cesena 3 a 0, neroverdi avanti con autorità

Il risultato più netto della giornata arriva nella sfida tra Sassuolo e Cesena. I neroverdi si impongono 3-0 e conquistano il passaggio del turno con una prestazione concreta.

Il Sassuolo apre le marcature al 13esimo minuto con Volpato. Poco prima dell’intervallo arriva il raddoppio: Laurienté avvia una bella azione offensiva, completata con precisione da Adzic.

Nella seconda parte dell’incontro il Cesena costruisce alcune opportunità, senza riuscire a riaprire la gara. Il Sassuolo si dimostra invece più efficace e al 30esimo della ripresa realizza il definitivo 3-0 con Lipani.

Le squadre qualificate ai sedicesimi di Coppa Italia

La giornata consegna dunque quattro nuove qualificate ai sedicesimi di Coppa Italia. Il Palermo affronterà il Mantova, mentre il Pisa sarà atteso dal derby contro la Fiorentina. Proseguono il proprio percorso anche Cremonese e Sassuolo.

I risultati confermano quanto il primo turno della competizione possa essere insidioso. Tra confronti diretti, derby decisi ai rigori e squadre di categoria inferiore pronte a mettere in difficoltà le avversarie, la corsa verso gli ottavi di finale entra progressivamente nel vivo.