MARCIALONGA CORRE A RITMO RECORD. LA RUNNING COOP È SEMPRE PIÙ VICINA

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La 24.a Marcialonga Running Coop del 5 settembre viaggia su numeri record Già attese ben 25 nazioni, con presenze anche da Argentina, USA, Australia… 21 e 26 km, tra le Valli di Fiemme e Fassa sarà show con keniani, azzurri e non solo Correre in staffetta permette di devolvere parte della quota a un ente no-profit a scelta Basta pronunciare “Marcialonga Running Coop” che il battito dei corridori accelera e le gambe scalpitano in vista di una giornata imperdibile. Manca ormai sempre meno al ritorno del celebre appuntamento podistico che attraversa le verdeggianti valli di Fiemme e Fassa, pronto a mettere in scena il suo atteso 24° atto sabato 5 settembre. Da sempre palcoscenico per grandi interpreti della corsa a piedi ma anche per semplici curiosi, la 24.a Running Coop è pronta a chiamare a raccolta i suoi protagonisti, tanto nella mezza maratona da Moena a Masi di Cavalese (21 km) quanto nella prova regina da Moena al centro di Cavalese (26 km) e nelle adrenaliniche staffette. A poche settimane dal via l’edizione 2026 viaggia su ritmi da record, con un trend nelle iscrizioni che, se rispettato, potrebbe arrivare a portare alla 24.a edizione ben 2.000 runners da tutto il mondo. Sono già 25 le nazioni rappresentate all’ultimo evento annuale del brand trentino, con atleti provenienti da Paesi come Argentina, Brasile, Francia, Stati Uniti, Australia, Perù, Romania, Messico, Etiopia, Kenya e Pakistan, a riconfermare la vocazione internazionale di una corsa ormai senza confini. Alle gazzelle keniane Abraham Ekwam Ebenyo, Enos Kakopil, Lengen Lolkurraru e Ronah Nyabochoa, inevitabili grandi favoriti per i successi finali, si aggiungono tra gli atleti azzurri runners del calibro di Claudia Andrighettoni, campionessa in carica della 26 km, e Greta Haselrieder, detentrice del titolo della mezza maratona, oltre a Sarah Aimee L’Epee, Debora Sartori, Laura Brenna, Alberto Della Pasqua, Matteo Vecchietti, il peruviano Elmer Samuel Silva Requelme, l’olandese Roeland Slagter e molti altri. Sempre più apprezzata e partecipata anche la versione a squadre della Marcialonga Running Coop. La staffetta da tre componenti (femminile, maschile o mista), divide il percorso in 10, 8 e 8 km, e rappresenta il modo perfetto per condividere divertimento, gioia e sana fatica. Puntare al gradino più alto del podio è un sogno che coltivano tutti, ma la vera vittoria per chi decide di gareggiare in staffetta arriva già al momento dell’iscrizione: una parte della quota viene infatti devoluta a un’associazione no-profit, scelta direttamente dai partecipanti tra Associazione Bambi, LILT Trento, Fiemme e Fassa Sport Inclusivo, Airalzh, Bel da Matti, Croce Rossa Val Di Fassa e Fiemme, La Voce delle Donne, Le Rais, SportABILI e L'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani e i Militari di Carriera dell' Esercito (O.N.A.O.M.C.E.). La proposta di Marcialonga per la sua Running Coop si impreziosisce inoltre con il Coop Running Trophy, dedicato a tutti i soci delle Cooperative di Consumo Europee, e con il Run Ex Altro Trophy, suggestivo appuntamento dedicato agli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia italiane ed estere. A portare la consueta ventata di energia e allegria prima delle partenze in programma alle 16.30 ci penserà la Minirunning, che con i suoi piccoli protagonisti fino ai 12 anni garantirà sorrisi, entusiasmo e divertimento tra le vie del centro di Moena a partire dalle 14.30. Nel borgo fassano, inoltre, sarà allestito il ricco Expo Village, punto di riferimento per curiosi, appassionati e partecipanti. La 24.a Marcialonga Running Coop segnerà anche il debutto ufficiale di Sofia Trettel nei panni della 25.a Soreghina di Marcialonga, che a Cavalese avrà il compito di premiare i protagonisti al fianco del presidente Tiziano Romito. Le iscrizioni sono disponibili a una tariffa vantaggiosa di 45 euro da sfruttare entro giovedì 3 settembre, dopodiché le adesioni online chiuderanno venerdì 4 settembre alle ore 18, mentre sabato 5 settembre sarà possibile iscriversi esclusivamente in loco fino alle ore 14. Info: www.marcialonga.it