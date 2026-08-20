Mondiale MTB Marathon di Primiero. Dalvai: una festa speciale per tutti

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In Valle di Primiero si avvicina lo spettacolo con la MTB internazionale dall’11 al 13 settembre Il 12 il Campionato Mondiale Elite, il 13 il Mondiale Masters, Mythos Primiero Dolomiti e non solo Armin DalVai, campione italiano XCM Master e due volte europeo, racconta l’appuntamento Prosegue il lavoro di Pedali di Marca, per una tre giorni che abbina gare ed eventi per tutti Il ticchettio che scandisce il conto alla rovescia verso la storia si fa sempre più intenso: dall’11 al 13 settembre la MTB internazionale si scatenerà nello spettacolare territorio della Valle di Primiero. Tre giorni tra sfide iridate, grandi campioni e semplici appassionati, uniti in un concentrato di agonismo, spettacolo e divertimento. Dopo la presentazione stampa, la cerimonia inaugurale di apertura con la madrina Gunn-Rita Dahle Flesjå e il Mythos Music Festival a Parco Vallombrosa di venerdì 11, sabato 12 settembre c’è in palio il Campionato del Mondo UCI Marathon Elite, seguito domenica 13 dal Campionato del Mondo UCI Marathon Masters, la Mythos Primiero Dolomiti nella versioni Marathon e Classic, oltre alla Junior Kids Bike, evento gratuito dedicato ai più giovani. Tanti appuntamenti e di assoluto prestigio, che trasformeranno la vallata trentina in un’autentica capitale mondiale della MTB. L’attesa però non riguarda solamente i fuoriclasse Elite. Dopo due anni d’assenza, in tanti puntano a conquistare il Campionato del Mondo UCI Marathon Masters, pronto ad assegnare le maglie iridate tra nove categorie d’età. Tra i protagonisti azzurri è confermato al via il biker altoatesino, papà da qualche mese, Armin DalVai, campione italiano XCM Master nel 2025 e campione europeo XCM Master per due volte consecutive, nel 2025 e a luglio di quest’anno. Il classe 1989 vanta un rapporto speciale con il tracciato della Mythos Primiero Dolomiti, in gran parte ricalcato dal Mondiale Masters con i suoi 87 km e 3.530 m di dislivello. “La Mythos Primiero Dolomiti è una gara che conosco molto bene, avendo saltato solamente un’edizione – racconta DalVai, – è un tracciato disegnato per essere una vera Marathon, al contrario di molte altre gare che vengono adattate poiché nate su distanze più corte. Quando Massimo Debertolis ha ideato il percorso sapeva di cosa parlava, inserendo salite pedalabili e larghe, dove in ogni punto chi ne ha di più riesce a passare, senza dimenticare tratti tecnici, discese impegnative e in generale una grande varietà tra sentieri e strade. Ognuno può sfruttare i propri punti di forza e in un’edizione così ricca di appuntamenti prestigiosi mi aspetto la solita organizzazione impeccabile e, come sempre, una bellissima giornata di festa in Valle di Primiero”. Tra i suggerimenti di DalVai c’è quello, per chi può, di provare in anticipo il tracciato, come racconta: “Abitando a un'oretta di strada da San Martino di Castrozza ne ho approfittato per provare il percorso. Credo sia molto utile testare le discese, che non sono di per sé eccessivamente tecniche, però si affrontano a velocità elevate, e con poco tempo per reagire agli imprevisti è sempre meglio conoscerle il più possibile. Per quanto riguarda le salite, come ogni anno sono impeccabili, basta ‘solamente’ spingere e gestirsi. Lungo il percorso sono comunque presenti molti cartelli che indicano tutti i dati necessari, in questo modo ciascun atleta sa cosa aspettarsi anche se è per la prima volta al via. Il percorso lo trovo spettacolare e molto vario. È impressionante anche solo provarlo, e una volta completato ti senti già di aver affrontato un qualcosa di impegnativo e davvero speciale”. Le iscrizioni online al Campionato del Mondo UCI Marathon Masters sono disponibili sul sito dell’evento a 120 € fino al raggiungimento degli 800 iscritti, perciò non c’è tempo da perdere per assicurarsi uno degli ultimi pettorali di gara disponibili. In un weekend che strizza l’occhio a tutte le tipologie di appassionato un’altra opzione valida è rappresentata dalla Mythos Primiero Dolomiti Marathon, che propone una tariffa di 90 € in vigore fino al 10 settembre. Non mancano inoltre i 55,7 km e 2.280 m di dislivello della Mythos Primiero Dolomiti Classic, a 90 € per gli amatori e 30 € per le categorie Elite, Under 23 e Juniores. La MYTHOS 2026 affianca alle competizioni numerosi eventi di contorno che renderanno la tre giorni ancora più elettrizzante e una vera festa per tutti. All’ombra delle Pale di San Martino prosegue il lavoro di Pedali di Marca, coadiuvato dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza, dalla Comunità di Primiero e dall'APT San Martino. Ormai è una questione di settimane, il countdown verso l’imperdibile spettacolo della MTB mondiale entra nel vivo! Info: www.mythosprimiero.com