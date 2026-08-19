Tragedia a Capodimonte, 28enne perde la vita dopo un boccone andato di traverso

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Capodimonte, giovane madre muore a 28 anni dopo essersi soffocata durante un pasto

La donna era ricoverata da sei giorni in terapia intensiva all’ospedale Santa Rosa di Viterbo dopo l’ostruzione delle vie respiratorie provocata da un boccone di cibo

Una giovane madre di 28 anni è morta dopo sei giorni di agonia in seguito a un grave episodio di soffocamento avvenuto a Capodimonte, in provincia di Viterbo. La donna, madre di due bambini, aveva accusato un’ostruzione delle vie respiratorie mentre stava mangiando una fetta di bacon.

La richiesta di aiuto e l’intervento dei soccorritori

L’episodio risale al 13 agosto. Resasi conto di non riuscire più a respirare, la giovane sarebbe scesa in strada per chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti rapidamente gli operatori del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarla e di liberare le vie respiratorie.

Durante le operazioni di soccorso è stata praticata anche la manovra di Heimlich, utilizzata nei casi di soffocamento per provare a espellere un corpo estraneo che impedisce il passaggio dell’aria.

Il trasferimento in eliambulanza a Viterbo

Considerata la gravità delle sue condizioni, la 28enne è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale Santa Rosa di Viterbo. Qui è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva, dove i medici hanno continuato a monitorare il suo quadro clinico.

Nonostante le cure, dopo sei giorni dal drammatico episodio è stata accertata la morte cerebrale della giovane.

Il consenso della famiglia alla donazione degli organi

In un momento di profondo dolore, la famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Una scelta di grande generosità che potrà offrire una possibilità di cura e di vita ad altri pazienti in attesa di trapianto.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Capodimonte, stretta attorno ai familiari della giovane e ai suoi due bambini.