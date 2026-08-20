Autotreno in fiamme sull’A2 tra Lamezia Terme e Falerna, lungo intervento nella notte

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Un camion carico di pellet ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione nord. L’autista è rimasto illeso, mentre la circolazione è stata temporaneamente ridotta a una sola corsia

Incendio nella notte sull’Autostrada del Mediterraneo

Un autotreno adibito al trasporto di pellet è stato interessato da un incendio nella notte lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. L’episodio si è verificato nel tratto in direzione nord compreso tra gli svincoli di Lamezia Terme e Falerna.

L’allarme è scattato intorno alle ore 2.20, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, appartenente al Distaccamento di Lamezia Terme, ha raggiunto il mezzo pesante per avviare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

L’autista riesce a fermarsi in una piazzola

Secondo quanto ricostruito, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme si sarebbero sviluppate mentre l’autotreno era in movimento. Il conducente si è accorto rapidamente dell’incendio ed è riuscito a raggiungere una piazzola di sosta, limitando così i rischi per gli altri veicoli in transito.

L’uomo, rimasto fortunatamente illeso, ha anche tentato di contenere il rogo utilizzando un estintore, in attesa dell’arrivo delle squadre di soccorso.

Il pellet continua a sviluppare calore e fumo

L’intervento si è rivelato particolarmente complesso a causa della quantità e delle caratteristiche del materiale trasportato. Sebbene il fronte delle fiamme sia stato circoscritto in tempi relativamente rapidi, il carico di pellet ha continuato a produrre calore e fumo.

Per scongiurare la presenza di focolai nascosti, i Vigili del Fuoco hanno dovuto scaricare completamente il materiale presente sull’autotreno. Sono quindi iniziate le lunghe operazioni di smassamento, raffreddamento e bonifica, necessarie per raggiungere gli strati più interni del carico e verificare che la combustione fosse stata definitivamente arrestata.

Lo scarico e il trasferimento del pellet sono stati effettuati interamente a mano dal personale intervenuto, chiamato a svolgere per diverse ore un lavoro particolarmente intenso.

Impiegate anche due autobotti

A supporto della squadra del Distaccamento di Lamezia Terme sono arrivate due autobotti dei Vigili del Fuoco, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento locale. I mezzi hanno effettuato ripetuti rifornimenti per garantire la disponibilità di acqua durante tutte le fasi dello spegnimento.

L’azione coordinata delle squadre ha consentito di estinguere completamente l’incendio, salvare una parte del carico e mettere in sicurezza sia l’autotreno sia la zona circostante.

Traffico rallentato e carreggiata ridotta

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, incaricati degli accertamenti e della gestione della viabilità, insieme al personale ANAS, impegnato nel ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.

Durante le operazioni di soccorso, protrattesi per diverse ore, il traffico sull’A2 tra Lamezia Terme e Falerna è stato regolato su un’unica corsia. La temporanea riduzione della carreggiata ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione in direzione nord.

L’intervento si è concluso intorno alle ore 7.40, dopo oltre cinque ore di lavoro dedicate allo spegnimento, allo scarico del pellet, alla ricerca di eventuali focolai residui e alla definitiva messa in sicurezza dell’area.