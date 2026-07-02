Comuni Virtuosi. Crotone premiata tra i Comuni Ricicloni 2026: riconoscimento nazionale per la raccolta differenziata

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La città calabrese conquista un importante riconoscimento di Legambiente grazie ai risultati ottenuti nella gestione dei rifiuti e nel progetto "Un sacco in Comune"

La città di Crotone entra ufficialmente tra i protagonisti dei Comuni Ricicloni 2026, ottenendo un prestigioso riconoscimento nazionale assegnato da Legambiente alle amministrazioni che si distinguono per una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti urbani. Un risultato che premia il lavoro svolto dall'amministrazione comunale, dalla società Akrea e soprattutto dai cittadini, il cui contributo è stato determinante per migliorare la qualità della raccolta differenziata e del riciclo.

Comuni Ricicloni 2026: cos'è il premio assegnato da Legambiente

La cerimonia di premiazione dei Comuni Ricicloni 2026 si è svolta questa mattina a Roma, presso l'Hotel Quirinale, nell'ambito dell'iniziativa promossa da Legambiente con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Ogni anno il riconoscimento viene assegnato ai Comuni italiani che riescono a distinguersi nella gestione sostenibile dei rifiuti, premiando le amministrazioni che registrano le migliori performance ambientali nelle rispettive regioni e fasce demografiche.

Le classifiche vengono elaborate considerando la quantità di rifiuti avviati a smaltimento, valutando il totale dei rifiuti indifferenziati insieme alle quote di spazzamento stradale e dei rifiuti ingombranti non effettivamente riciclati. Per essere ammessi alla graduatoria è necessario mantenere una produzione inferiore ai 75 chilogrammi di rifiuti per abitante all'anno, uno dei principali indicatori di efficienza del sistema.

Crotone protagonista del progetto Un sacco in Comune

Tra le realtà premiate figura la Città di Crotone, che ha ricevuto il riconoscimento previsto dal progetto "Un sacco in Comune", iniziativa promossa dai consorzi CIAL, RICREA e COREPLA.

Il progetto, sviluppato dal 1° aprile al 30 giugno 2025, ha coinvolto tutti i capoluoghi della Calabria con l'obiettivo di incrementare il corretto riciclo degli imballaggi in alluminio, plastica e acciaio, migliorando la qualità della raccolta differenziata e sensibilizzando cittadini e amministrazioni sulle corrette modalità di conferimento.

Al termine dell'iniziativa è stata proprio Crotone ad aggiudicarsi la vittoria, confermando i progressi compiuti negli ultimi anni sul fronte della sostenibilità ambientale.

A ritirare il premio sono stati l'assessore all'Ambiente Mario Megna e il presidente di Akrea, Alberto Padula.

Una raccolta differenziata oltre il 50%

Il riconoscimento rappresenta una conferma del percorso intrapreso dalla città verso un modello sempre più moderno ed efficiente di gestione dei rifiuti.

Secondo quanto evidenziato dall'amministrazione comunale, la raccolta differenziata a Crotone si mantiene ormai stabilmente oltre il 50%, un dato che testimonia il crescente coinvolgimento della popolazione e il miglioramento dell'organizzazione del servizio.

Il progetto ha consentito di rafforzare ulteriormente il sistema di raccolta degli imballaggi, migliorando le procedure di conferimento e il controllo dei flussi dei materiali destinati al riciclo.

Il sindaco Voce: "Il merito è soprattutto dei cittadini"

Il sindaco Vincenzo Voce ha voluto dedicare il riconoscimento alla comunità crotonese, sottolineando come il risultato sia stato possibile grazie alla partecipazione attiva dei cittadini.

"Nel ringraziare gli uffici comunali, gli operatori Akrea e il presidente Padula, desidero sottolineare che i veri protagonisti di questo riconoscimento nazionale sono i cittadini. Senza la loro collaborazione ottenere un simile risultato sarebbe stato impensabile fino a qualche anno fa. Insieme ad Akrea abbiamo costruito un percorso virtuoso basato sulla partecipazione della comunità. Oggi la raccolta differenziata supera stabilmente il 50%, ma continueremo a lavorare per migliorare ancora."

L'assessore Megna: "Uno stimolo a fare ancora meglio"

Nel corso della cerimonia, l'assessore all'Ambiente Mario Megna ha evidenziato come il premio rappresenti un importante riconoscimento dell'impegno profuso dall'intera amministrazione.

L'assessore ha spiegato che la tutela dell'ambiente e la sostenibilità rappresentano obiettivi strategici per il Comune di Crotone, sottolineando la collaborazione costante tra gli uffici comunali e Akrea, realtà impegnata quotidianamente nella gestione del servizio.

Megna ha inoltre ringraziato il presidente Alberto Padula, evidenziando come questo risultato costituisca un ulteriore incentivo a proseguire nel percorso di miglioramento della qualità ambientale della città.

Padula: "Premiato un importante lavoro tecnico e organizzativo"

Anche il presidente di Akrea, Alberto Padula, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento ottenuto.

Padula ha spiegato che il progetto "Un sacco in Comune" ha consentito di intensificare la raccolta selettiva degli imballaggi in alluminio, plastica e acciaio, perfezionando le modalità di conferimento e rafforzando il monitoraggio dei materiali destinati al riciclo grazie alla collaborazione con i consorzi CIAL, RICREA e COREPLA.

Secondo il presidente di Akrea, questo risultato si inserisce in un più ampio percorso di efficientamento del servizio di raccolta differenziata, che oggi permette alla città di mantenere percentuali superiori al 50%.

Un risultato che guarda al futuro della sostenibilità

Il riconoscimento ottenuto ai Comuni Ricicloni 2026 conferma il percorso di crescita intrapreso da Crotone nel settore della gestione dei rifiuti e della sostenibilità ambientale. L'obiettivo dell'amministrazione è ora quello di consolidare i risultati raggiunti, incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata e continuare a promuovere comportamenti virtuosi tra cittadini, istituzioni e operatori del settore.

L'importante premio nazionale rappresenta quindi non solo un traguardo, ma anche un punto di partenza per rendere Crotone una città sempre più attenta all'ambiente, all'economia circolare e alla qualità della vita dei suoi cittadini.