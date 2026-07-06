Meteo Italia: nuova ondata di caldo in arrivo, temperature fino a 39°C e afa in aumento

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Meteo, Italia nella morsa del caldo: anticiclone africano in rinforzo, temperature fino a 39°C. Gli esperti avvertono: "Proteggete anziani e bambini"

Nuova settimana all'insegna del caldo estremo: afa in aumento, temporali di calore sui rilievi e nuove ondate previste da metà luglio

L'estate entra nel vivo e l'Italia si prepara ad affrontare una nuova intensa ondata di caldo. Il rinforzo dell'anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo porterà condizioni di tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque, accompagnate da un deciso aumento delle temperature e dell'afa.

Secondo le ultime elaborazioni meteorologiche, nei prossimi giorni molte città italiane registreranno valori compresi tra 36 e 39°C, mentre nelle grandi aree urbane il caldo percepito potrà risultare ancora più elevato a causa dell'umidità. Non mancheranno però locali temporali di calore, soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica.

L'anticiclone africano riporta il grande caldo sull'Italia

La settimana sarà dominata dalla presenza dell'alta pressione africana, alimentata da masse d'aria molto calde provenienti dal Sahara.

Questa configurazione garantirà giornate prevalentemente soleggiate e favorirà un progressivo aumento delle temperature su quasi tutta la Penisola.

Le aree più calde saranno:

Pianura Padana , con punte elevate in Emilia-Romagna;

, con punte elevate in Emilia-Romagna; zone interne del Centro Italia ;

; Sud Italia ;

; Sicilia e Sardegna.

Le temperature massime raggiungeranno diffusamente i 35-38°C, con punte che potranno sfiorare i 39°C durante le ore più calde della giornata.

Caldo e afa: perché il disagio sarà maggiore nelle città

Oltre alle alte temperature, a rendere particolarmente pesante la situazione sarà l'afa.

L'elevata umidità presente soprattutto nelle grandi città limiterà la naturale dispersione del calore corporeo, facendo aumentare sensibilmente la temperatura percepita. Le cosiddette notti tropicali, con minime superiori ai 20-25°C, renderanno inoltre più difficile il riposo notturno.

Temporali di calore: dove potrebbero colpire

Il dominio dell'anticiclone non impedirà la formazione di fenomeni temporaleschi localizzati.

Tra lunedì e martedì, durante le ore pomeridiane, il forte riscaldamento del terreno favorirà lo sviluppo di temporali di calore soprattutto lungo gli Appennini del Centro-Sud e sulle Alpi.

In alcuni casi le celle temporalesche potranno raggiungere anche vallate e pianure limitrofe con:

piogge intense ;

; raffiche di vento ;

; grandinate localizzate.

Si tratterà comunque di fenomeni generalmente rapidi, seguiti da un veloce ritorno del sole.

Weekend con possibili cambiamenti

Le attuali proiezioni indicano un possibile aumento dell'instabilità tra sabato 11 e domenica 12 luglio.

L'arrivo della coda di una perturbazione sul Nord Italia potrebbe favorire nuovi temporali soprattutto sulle regioni alpine e prealpine.

Al momento, tuttavia, si tratta ancora di una tendenza che richiederà ulteriori conferme.

Da metà luglio possibili nuove ondate di caldo

Le proiezioni del Centro Europeo ECMWF mostrano uno scenario che continua a privilegiare il caldo intenso.

Da metà luglio le temperature potrebbero mantenersi fino a 3-6°C sopra la media climatica, con nuove ondate di calore destinate a interessare gran parte dell'Italia.

Questo significherebbe:

massime frequentemente superiori ai 35°C ;

; punte prossime ai 40°C nelle aree più calde;

nelle aree più calde; numerose notti tropicali ;

; un aumento dello stress termico per persone, animali e colture.

Mediterraneo sempre più caldo: aumenta il rischio di eventi estremi

Il continuo riscaldamento del Mar Mediterraneo rappresenta un ulteriore elemento di attenzione.

Mari molto caldi accumulano enormi quantità di energia che, quando l'anticiclone cederà, potrebbero alimentare temporali particolarmente intensi, con nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento.

Estate 2026: anche agosto potrebbe essere rovente

Le prime tendenze stagionali indicano che anche il mese di agosto potrebbe mantenersi sopra la media climatica.

L'ipotesi prevalente è quella di un'estate caratterizzata da lunghe ondate di caldo africano, intervallate soltanto da brevi fasi di instabilità.

Si tratta di una previsione a lungo termine che verrà aggiornata nelle prossime settimane.

Caldo intenso: i consigli del Ministero della Salute per evitare rischi

Le ondate di calore rappresentano un rischio concreto soprattutto per anziani, bambini, neonati, donne in gravidanza e persone con patologie croniche.

Seguire alcune semplici precauzioni può ridurre significativamente il rischio di colpi di calore, disidratazione e malori.

Anziani: attenzione alla disidratazione

Gli esperti raccomandano agli anziani di:

bere acqua regolarmente anche senza avere sete;

evitare di uscire tra le 11:00 e le 18:00 ;

; mantenere gli ambienti freschi e ben ventilati;

indossare indumenti chiari e leggeri;

consumare pasti poco abbondanti e ricchi di frutta e verdura;

verificare periodicamente le condizioni di salute di parenti e vicini che vivono soli.

Bambini e neonati: mai esporli al sole nelle ore più calde

Per bambini e neonati è importante:

offrire frequentemente acqua ai bambini;

aumentare le poppate nei neonati allattati al seno;

evitare passeggiate nelle ore più calde;

utilizzare cappellino e abiti in cotone;

scegliere luoghi ombreggiati;

non lasciare mai bambini o neonati in auto, nemmeno per pochi minuti.

Donne in gravidanza: come affrontare il caldo

Le donne in gravidanza dovrebbero:

mantenersi sempre ben idratate;

evitare sforzi fisici durante le ore centrali;

sostare frequentemente in ambienti climatizzati o ventilati;

seguire una dieta fresca e leggera;

contattare il proprio medico in caso di capogiri, debolezza o altri sintomi anomali.

Le regole da seguire durante un'ondata di caldo

Per tutti gli altri cittadini valgono alcune semplici raccomandazioni:

bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno, salvo diversa indicazione medica;

al giorno, salvo diversa indicazione medica; limitare il consumo di alcolici e bevande zuccherate;

evitare attività fisica intensa nelle ore più calde;

utilizzare crema solare, cappello e occhiali da sole;

preferire alimenti ricchi di acqua come frutta e verdura;

non lasciare mai persone fragili o animali domestici all'interno delle automobili.

Un'estate da affrontare con prudenza

L'estate 2026 si conferma tra le più calde degli ultimi anni. Le prossime settimane saranno caratterizzate da temperature elevate, afa persistente e possibili episodi di instabilità improvvisa. Monitorare gli aggiornamenti meteo e adottare comportamenti corretti sarà fondamentale per affrontare in sicurezza questa nuova fase di caldo intenso.