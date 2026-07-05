Formula 1 Silverstone Ferrari da sogno Leclerc vince il GP di Gran Bretagna
Formula 1, trionfo Ferrari a Silverstone: Leclerc conquista il GP di Gran Bretagna. Antonelli sfortunato, Hamilton sotto investigazione
Leclerc riporta la Ferrari sul gradino più alto a Silverstone dopo una gara ricca di colpi di scena
La Ferrari torna a festeggiare in uno dei templi della Formula 1. Sul circuito di Silverstone, Charles Leclerc conquista una vittoria di grande prestigio nel Gran Premio di Gran Bretagna 2026, al termine di una gara ricca di sorpassi, colpi di scena e interventi della Safety Car.
Il pilota monegasco precede al traguardo la Mercedes di George Russell, mentre Lewis Hamilton, inizialmente terzo con l’altra Ferrari, resta sotto investigazione per una presunta violazione del regime di bandiera gialla, situazione che potrebbe modificare la classifica definitiva.
Grande delusione invece per il giovane talento italiano Kimi Antonelli, protagonista fino a metà gara prima di essere rallentato da un problema tecnico che ha compromesso una prestazione fino a quel momento impeccabile.
Leclerc perfetto al via: la Ferrari costruisce il successo fin dalla partenza
La gara si decide già allo spegnimento dei semafori. Charles Leclerc scatta in maniera impeccabile, supera il poleman Kimi Antonelli e porta immediatamente la Ferrari al comando.
Alle sue spalle si inserisce Lewis Hamilton, mentre Antonelli perde inizialmente una posizione ma riesce rapidamente a ritrovare ritmo, tornando all’attacco delle due Rosse.
Con il passare dei giri il monegasco gestisce perfettamente il vantaggio, mantenendo un passo costante e dimostrando un’ottima gestione delle gomme su un tracciato storicamente impegnativo come Silverstone.
Antonelli sogna la vittoria, poi il guasto spegne le speranze
La corsa del giovane pilota italiano sembrava destinata a trasformarsi in una giornata storica.
Dopo aver recuperato terreno su Leclerc, Kimi Antonelli aveva ridotto sensibilmente il distacco e sembrava pronto a giocarsi il successo nelle ultime tornate.
Tutto cambia però al 41° giro, quando il pilota Mercedes comunica via radio un problema alla monoposto.
Il team individua inizialmente un’anomalia al cerchio della ruota anteriore sinistra, ma dopo il pit stop emergono ulteriori difficoltà alla sospensione, che compromettono completamente la guidabilità della vettura.
Antonelli è costretto anche a tagliare alcune curve per l’impossibilità di sterzare correttamente, ricevendo una penalità di cinque secondi per superamento dei track limits.
Il risultato finale è estremamente penalizzante: il talento italiano chiude solamente in 16ª posizione, ben lontano da quella che poteva essere la prima vittoria della sua carriera in Formula 1.
Hamilton penalizzato e sotto investigazione
Weekend complicato anche per Lewis Hamilton.
Il sette volte campione del mondo riceve durante la gara una penalità di cinque secondi per una falsa partenza, sanzione scontata durante il pit stop.
Nel finale, inoltre, il britannico finisce sotto investigazione per una possibile infrazione durante una fase di bandiera gialla. Qualora la direzione gara dovesse confermare una penalità aggiuntiva, Hamilton rischierebbe addirittura di perdere il podio e la zona punti.
Safety Car decisiva dopo il ritiro di Verstappen
Le ultime fasi del GP di Gran Bretagna vengono neutralizzate dall’ingresso della Safety Car.
A quattro giri dalla conclusione, Max Verstappen finisce nella ghiaia ed è costretto al ritiro, provocando l’esposizione della bandiera gialla e successivamente della vettura di sicurezza.
Durante questa fase Ferrari richiama entrambe le monoposto ai box per un ultimo cambio gomme.
Leclerc riesce a mantenere la leadership davanti a Russell, mentre Hamilton perde la seconda posizione proprio a favore del pilota Mercedes.
La gara termina quindi dietro Safety Car, senza ulteriori possibilità di attacco.
Ferrari ritrova entusiasmo nella lotta al Mondiale
La vittoria di Charles Leclerc rappresenta una boccata d’ossigeno per la Scuderia Ferrari, reduce da una stagione caratterizzata da risultati altalenanti.
Il successo assume ancora più valore considerando che Silverstone era uno dei circuiti meno favorevoli sulla carta alla monoposto di Maranello.
Leclerc, al termine della gara, ha sottolineato la voglia del team di continuare a crescere:
“La stagione è ancora molto lunga, ma questa vittoria ci dà grande fiducia. Continueremo a lottare in ogni Gran Premio.”
Anche il doppio podio, con Hamilton inizialmente terzo, conferma i segnali di crescita della Ferrari, anche se resta da attendere l’esito dell’investigazione sul pilota britannico.
Gli altri protagonisti del GP di Silverstone
Alle spalle dei primi tre chiude Lando Norris, che limita i danni per la McLaren dopo una gara complicata per Oscar Piastri.
Ottima prestazione anche per Isack Hadjar, quinto al traguardo, seguito dalle due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad.
Punti importanti anche per:
- Gabriel Bortoleto (Audi), ottavo;
- Franco Colapinto (Alpine), nono;
- Pierre Gasly (Alpine), decimo.
Tra i ritirati figurano invece Max Verstappen, Alexander Albon e Nico Hülkenberg.
Ordine d’arrivo GP di Gran Bretagna 2026
- Charles Leclerc (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari) (sotto investigazione)
- Lando Norris (McLaren)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Carlos Sainz (Williams)
- Oliver Bearman (Haas)
- Esteban Ocon (Haas)
- Sergio Perez (Cadillac)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
Ritirati: Max Verstappen, Alexander Albon, Nico Hülkenberg.
Ferrari rilancia la sfida, appuntamento a Spa
Il Gran Premio di Silverstone rilancia le ambizioni della Ferrari nel campionato di Formula 1. La vittoria di Charles Leclerc restituisce entusiasmo alla Scuderia, mentre il weekend lascia l’amaro in bocca a Kimi Antonelli, fermato soltanto da un problema tecnico quando sembrava in grado di lottare per il successo.
Ora l’attenzione si sposta sul prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, in programma tra due settimane sullo storico circuito di Spa-Francorchamps, dove la lotta tra Ferrari, Mercedes, McLaren e Red Bull potrebbe regalare un nuovo capitolo di una stagione sempre più combattuta.
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