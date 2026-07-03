Iran, la salma di Ali Khamenei arriva alla Grande Moschea di Teheran: al via le cerimonie funebri

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Migliaia di fedeli attesi nella capitale iraniana mentre il Paese si prepara a rendere omaggio all'ex Guida Suprema dopo la sua uccisione negli attacchi USA-Israele

La salma di Ali Khamenei è arrivata presso il complesso religioso della Grande Moschea di Mosalla, a Teheran, dove sono in programma le prime fasi delle solenni cerimonie funebri dedicate all'ex Guida Suprema dell'Iran. La notizia è stata diffusa dall'agenzia di stampa iraniana IRNA attraverso il proprio canale Telegram.

La salma di Ali Khamenei alla Moschea di Mosalla

L'arrivo del feretro alla Grande Moschea di Mosalla rappresenta uno dei momenti più simbolici delle commemorazioni organizzate dalle autorità iraniane. Il complesso religioso di Teheran è uno dei principali luoghi di culto del Paese e ospiterà le cerimonie ufficiali che precederanno il funerale di Stato.

Secondo quanto riferito dai media ufficiali iraniani, migliaia di persone sono attese nella capitale per rendere omaggio a Ali Khamenei, figura che ha guidato la Repubblica Islamica per quasi quattro decenni.

Funerali di Stato e massime misure di sicurezza

Le autorità iraniane hanno predisposto un imponente dispositivo di sicurezza per garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni. Il funerale rappresenta uno degli eventi più significativi nella storia recente dell'Iran e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, leader religiosi e delegazioni straniere.

Tra gli ospiti internazionali è prevista anche la presenza di una delegazione ufficiale cinese, a conferma della rilevanza diplomatica dell'evento.

Un momento decisivo per l'Iran

La morte di Ali Khamenei, avvenuta durante gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele nei mesi scorsi, ha segnato una svolta nella storia della Repubblica Islamica, aprendo una delicata fase di transizione politica e istituzionale. Il funerale assume quindi non solo un forte valore religioso e simbolico, ma anche un'importante valenza politica, mentre il Paese cerca di mostrare continuità e stabilità davanti alla comunità internazionale.