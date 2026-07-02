Treno investe un uomo nel cosentino, circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Tirrenica

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Disagi alla circolazione ferroviaria nel Cosentino dopo l'investimento di una persona da parte di un treno Intercity diretto a Roma. In corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.

Tragedia sui binari a Belvedere Marittimo

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi lungo la linea ferroviaria Tirrenica in Calabria. Un treno ha investito un uomo nel territorio comunale di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, causando l'immediata sospensione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Diamante-Buonvicino e Capo Bonifati.

L'episodio ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario, con ritardi e possibili cancellazioni dei collegamenti lungo una delle principali direttrici del Sud Italia.

L'uomo investito da un Intercity diretto a Roma Termini

Secondo le prime informazioni disponibili, la vittima è stata travolta dal treno Intercity 724, in viaggio verso Roma Termini. L'investimento sarebbe avvenuto circa un'ora prima della diffusione della notizia.

Al momento non sono state rese note le generalità dell'uomo coinvolto né le circostanze che hanno portato all'incidente. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire l'esatta dinamica dei fatti.

Circolazione ferroviaria sospesa tra Diamante e Capo Bonifati

A seguito dell'investimento, Rete Ferroviaria Italiana ha disposto la sospensione della circolazione ferroviaria nel tratto compreso tra Diamante-Buonvicino e Capo Bonifati, per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e dei rilievi tecnici.

I passeggeri in viaggio potrebbero subire ritardi, limitazioni di percorso o variazioni dei collegamenti. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore in base all'evolversi della situazione.

Sul posto 118, Polfer e Carabinieri

Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul luogo della tragedia sono giunti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Ferroviaria (Polfer) e i Carabinieri, impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle indagini necessarie a ricostruire quanto accaduto.

L'area è stata messa in sicurezza mentre proseguono le verifiche da parte degli investigatori.

Attesi aggiornamenti

La vicenda è ancora in fase di accertamento e molte informazioni restano da confermare. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sull'identità della vittima, sulla dinamica dell'investimento e sui tempi di ripristino della circolazione ferroviaria lungo la linea Tirrenica.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti.