Falsi SMS a nome della Polizia di Stato: nuova truffa segnalata

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Attenzione ai messaggi fraudolenti: ecco come riconoscere la truffa e proteggersi

Nuovo allarme nel Catanzarese per una truffa tramite SMS che sfrutta il nome della Polizia di Stato per ingannare i cittadini. L'episodio, segnalato a Lamezia Terme, dimostra come i truffatori stiano adottando tecniche sempre più sofisticate per convincere le vittime ad abbandonare la propria abitazione o a seguire istruzioni false.

Le forze dell'ordine invitano la popolazione a mantenere alta l'attenzione e a verificare sempre qualsiasi comunicazione sospetta attraverso i canali ufficiali.

La truffa del falso SMS della Polizia di Stato

Secondo quanto reso noto, una cittadina ha ricevuto un SMS apparentemente inviato dalla Polizia di Stato. Nel messaggio le veniva richiesto di contattare un presunto "Ispettore Francesco Morelli" e di presentarsi successivamente presso la Questura di Catanzaro.

Convinta dell'autenticità della comunicazione, la donna si è recata negli uffici della Questura, dove ha scoperto che il messaggio era del tutto falso. Nessun agente o funzionario della Polizia di Stato aveva infatti disposto alcuna convocazione.

Il possibile obiettivo dei malintenzionati

Dopo essere rientrata nella propria abitazione, la cittadina ha richiesto l'intervento degli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme, che hanno effettuato un controllo accurato dell'immobile senza riscontrare segni di effrazione o tentativi di intrusione.

Gli investigatori ritengono che il reale scopo della truffa fosse quello di convincere la vittima ad allontanarsi da casa, lasciando l'abitazione incustodita e facilitando così un eventuale furto in appartamento.

Si tratta di una tecnica già utilizzata in altre circostanze, nella quale i truffatori sfruttano il nome di istituzioni autorevoli per conquistare la fiducia delle persone.

La Polizia di Stato non convoca i cittadini tramite SMS

La Polizia di Stato ribadisce con fermezza che non convoca i cittadini tramite SMS e non invita mai a contattare funzionari o ispettori attraverso numeri di telefono indicati in messaggi ricevuti sul cellulare.

Qualsiasi comunicazione di questo tipo deve essere considerata sospetta fino a verifica.

Come difendersi dalle truffe via SMS

Per evitare di cadere vittima di questi raggiri, è importante seguire alcune semplici regole:

non seguire le istruzioni contenute nel messaggio sospetto ;

; non richiamare i numeri telefonici indicati nell'SMS ;

; verificare sempre la veridicità della comunicazione contattando direttamente gli uffici della Polizia di Stato tramite i recapiti ufficiali ;

; segnalare immediatamente eventuali tentativi di truffa al Numero Unico di Emergenza 112 o al più vicino ufficio di Polizia.

Fondamentale informare familiari e persone anziane

Le truffe telefoniche e le truffe tramite SMS colpiscono spesso le persone più vulnerabili, in particolare gli anziani. Per questo motivo la collaborazione dei cittadini è fondamentale: condividere queste informazioni con parenti, amici e conoscenti può contribuire a prevenire nuovi episodi.

Essere informati rappresenta il primo passo per difendersi da raggiri sempre più elaborati e sofisticati.

La prevenzione resta l'arma più efficace

Le forze dell'ordine ricordano che la prudenza è la migliore difesa contro questo genere di reati. Davanti a qualsiasi comunicazione insolita che richiami il nome della Polizia di Stato, della Questura o di altre istituzioni, è sempre opportuno fermarsi, verificare la fonte e non agire d'impulso.

Un cittadino informato è infatti il miglior alleato nella lotta contro le truffe, contribuendo a rendere più sicura l'intera comunità.