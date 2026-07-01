Chaminade, per il ritorno in B si parte dalla conferma in panchina di Marsella

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Inizia a prendere forma il percorso di avvicinamento al ritorno nel torneo di serie B di futsal per la Chaminade Campobasso.

Dopo il double (campionato e Coppa Italia) della scorsa stagione, il club rossoblù ha deciso di confermare alla guida del gruppo, senza alcun dubbio, Massimiliano Marsella.

«Sono grato e felice per l’attestazione ricevuta dal club – argomenta il diretto interessato – e sappiamo bene che sarà differente il contesto rispetto a quello regionale. Siamo, però, a buon punto con la programmazione perché, a livello di interlocuzioni, abbiamo quasi chiuso la rosa e questo mi fa stare tranquillo».

Un organico – quello campobassano – in cui una parte determinante sarà legata ai prospetti del vivaio e, da coordinatore anche del settore giovanile, Marsella non può che esserne felice.

«L’aver vinto gli ultimi titoli regionali tra esordienti, allievi, giovanissimi ed under 19 è il segnale di un concetto di filiera virtuosa. Con certezza, nell’organico a referto di ogni gara, nella nostra prima squadra, avremo quattro se non cinque elementi junior anche per creare una nuova generazione di elementi in prospettiva delle prossime stagioni anche per un effettivo ricambio generazionale».

Negli occhi di Marsella, peraltro, ci sono ancora le immagini dei successi della stagione appena passata in archivio.

«È difficile centrare gli obiettivi – spiega – soprattutto quando si dichiarano. Questo club ci è riuscito, a fronte di una concorrenza rilevante, centrando il successo sia in campionato che in Coppa Italia, complice anche (e soprattutto) lo sforzo effettuato dal club sul mercato tra dicembre e gennaio».

Concentrandosi, invece, sul futuro prossimo e sul girone che potrebbe toccare in sorte ai campobassani, Marsella è molto chiaro. «Mi piacerebbe quello pugliese per averlo già affrontato – riconosce – e per quelle che sono le qualità. Credo, però, che la poule campano-abruzzese potrebbe essere quella in cui potremmo ritrovarci con i quintetti pugliesi che potrebbero finire con quelli lucani e quelli calabresi».

Quanto, invece, agli obiettivi, il tecnico si sofferma su di un target di più ampio respiro. «Questa non sarà una squadra proiettata sulla salvezza, ma un team che vorrà prendersi delle belle soddisfazioni, cercando di dar vita ad un campionato di grande tranquillità».

Under 19, primo raduno – Sul versante del team under 19, mercoledì 8 luglio, tra le 15 e le 16.30, presso la tensostruttura di Fontanavecchia ci sarà spazio ad un primo raduno per le annate 2008, 2009 e 2010 con responsabile sul campo Alessandro Cavaliere, tecnico del team di categoria impegnato nel torneo specifico a carattere nazionale.