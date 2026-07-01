Incendio a Falerna Marina, villetta devastata dalle fiamme: evacuata una famiglia, una persona in ospedale

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Paura lungo la SS18 in località Contrada Schipani: determinante l'intervento dei Vigili del Fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l'abitazione

Incendio in una villetta a Falerna Marina

Momenti di forte apprensione nella tarda mattinata di oggi a Falerna Marina, dove un violento incendio ha interessato una villetta situata in Contrada Schipani, lungo la Strada Statale 18. L'allarme è scattato intorno alle 12:20, quando sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, provenienti dalla sede centrale.

L'intervento tempestivo dei soccorritori ha consentito di contenere le fiamme e di mettere in sicurezza l'edificio, evitando che l'incendio potesse propagarsi ulteriormente.

Le fiamme hanno distrutto il primo piano dell'abitazione

All'arrivo dei Vigili del Fuoco, il primo piano della villetta risultava già completamente avvolto dalle fiamme, mentre il secondo piano era stato interessato solo parzialmente dal rogo.

I pompieri hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento, lavorando per diverse ore per domare l'incendio, raffreddare le strutture coinvolte e impedire eventuali riprese delle fiamme. Al termine delle operazioni è stata effettuata la messa in sicurezza dell'intera abitazione, resa necessaria a causa dei danni provocati dal calore e dal fuoco.

Evacuata la famiglia residente, una persona trasportata in ospedale

Per motivi di sicurezza è stata evacuata la famiglia residente, composta da quattro persone.

Una delle persone presenti nell'abitazione ha avuto bisogno dell'intervento dei sanitari del SUEM 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di disporne il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti. Al momento non sono state rese note le sue condizioni di salute.

Presenti anche Carabinieri e personale sanitario

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell'emergenza sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno gestito gli aspetti di ordine pubblico e collaborano con i soccorritori nelle verifiche sull'accaduto, e il personale del SUEM 118, impegnato nell'assistenza sanitaria.

Accertamenti in corso sulle cause dell'incendio

Le cause che hanno provocato il rogo nella villetta di Falerna Marina sono ancora in fase di accertamento. I tecnici e gli investigatori effettueranno i rilievi necessari per stabilire l'origine dell'incendio e verificare se sia stato causato da un guasto accidentale, da un problema agli impianti o da altri fattori.

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli utili a chiarire la dinamica dell'episodio e l'entità dei danni subiti dall'abitazione.