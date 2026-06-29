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Bovalino: grande attesa per il “Wine Park Festival 2026”

Pasquale Rosaci
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Bovalino: grande attesa per il “Wine Park Festival 2026”
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L'11 e il 12 luglio 2026 il Parco dei Diritti dei Bambini di Bovalino ospiterà il Wine Park Fest, evento dedicato alla valorizzazione del vino calabrese, del territorio e delle sue eccellenze.

Organizzata da A.N.A.S. – Associazione Nazionale di Azione Sociale, con la partecipazione del comune di Bovalino, la manifestazione offrirà degustazioni presso le cantine calabresi selezionate, area food, animazione per bambini, musica live e DJ set.

Entrambe le serate prenderanno il via alle ore 19.00 con l’apertura degli stand. Alle 21.00 spazio alla musica dal vivo con la Mirror Quartet Band (11 luglio) e Rocco al Quadrato (12 luglio), seguiti dai DJ set di Valentina Cordì.

Il Wine Park Fest si propone come l’occasione di incontro e promozione del territorio attraverso il connubio tra vino, cultura, intrattenimento e tradizioni locali.

L’appuntamento è per l’11 ed il 12 luglio 2026 a Bovalino.

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Argomenti:
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Scritto da Pasquale Rosaci

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