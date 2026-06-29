Bovalino: grande attesa per il “Wine Park Festival 2026”

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L'11 e il 12 luglio 2026 ildi Bovalino ospiterà il, evento dedicato alla valorizzazione del vino calabrese, del territorio e delle sue eccellenze.Organizzata da, con la partecipazione del comune di Bovalino, la manifestazione offrirà degustazioni presso le cantine calabresi selezionate, area food, animazione per bambini, musica live e DJ set.Entrambe le serate prenderanno il via alle ore 19.00 con l’apertura degli stand. Alle 21.00 spazio alla musica dal vivo con la(11 luglio) e(12 luglio), seguiti dai DJ set diIl Wine Park Fest si propone come l’occasione di incontro e promozione del territorio attraverso il connubio tra vino, cultura, intrattenimento e tradizioni locali.L’appuntamento è per l’11 ed il 12 luglio 2026 a Bovalino.