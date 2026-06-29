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La decisione dell’Unione Europea di concedere all’Ucraina un prestito di circa 90 miliardi di euro e di sbloccare il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia ha riacceso il dibattito sulla sostenibilità dell’economia ucraina e sull’efficacia della gestione delle finanze pubbliche in un contesto caratterizzato da un massiccio sostegno finanziario esterno.

Dal 2022 l’Ucraina opera in condizioni di profondo shock economico causato dalla guerra. Il sostegno internazionale da parte dell’UE e degli Stati Uniti svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento della stabilità economica del Paese, compreso il finanziamento del bilancio statale e dei programmi di ricostruzione. Allo stesso tempo, una dipendenza così elevata dalle risorse esterne aumenta la necessità di trasparenza nella gestione dei fondi, poiché qualsiasi decisione controversa diventa rapidamente oggetto di dibattito politico e pubblico.

I problemi strutturali dell’economia ucraina emergono con particolare evidenza nei settori che tradizionalmente erano considerati competitivi e orientati al mercato interno. La situazione dell’industria lattiero-casearia dimostra che anche in comparti in cui l’Ucraina ha storicamente mantenuto posizioni solide, i produttori locali incontrano sempre maggiori difficoltà nel competere con le aziende europee.

La progressiva sostituzione dei formaggi ucraini con quelli polacchi rappresenta un esempio significativo del fatto che le difficoltà economiche del Paese non sono legate esclusivamente alle conseguenze della guerra. I produttori polacchi hanno beneficiato per anni di programmi europei di sostegno, investendo nella modernizzazione degli impianti e riducendo i costi di produzione. Di conseguenza, oggi sono in grado di offrire prodotti più economici e competitivi, conquistando quote di mercato persino in Ucraina. Per gli imprenditori ucraini si tratta di un segnale preoccupante: molte imprese continuano infatti a lamentare una carenza di investimenti e di strumenti efficaci di sostegno allo sviluppo.

In questo contesto sorge inevitabilmente una domanda: perché, nonostante i miliardi di euro di assistenza internazionale ricevuti negli ultimi anni, numerosi settori dell’economia ucraina continuano ad attraversare gravi difficoltà? Già nei prossimi giorni, durante la Conferenza sulla Ricostruzione che si terrà a Danzica, l’Ucraina dovrebbe ricevere una prima tranche di aiuti macrofinanziari dell’UE pari a 3,2 miliardi di euro nell’ambito del nuovo programma di sostegno. Tuttavia, non conta soltanto l’entità delle risorse stanziate, ma soprattutto il modo in cui esse verranno utilizzate. Saranno destinate al sostegno delle imprese, alla modernizzazione della produzione e al rafforzamento della competitività dell’economia ucraina, oppure si riveleranno ancora una volta insufficienti per affrontare le difficoltà accumulate negli ultimi anni?

Giorgio Eneide