Capo Vaticano, 42enne cade dal promontorio del Belvedere dei Cannoni e viene recuperato con l’elicottero

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Complessa operazione di soccorso nel territorio di Ricadi con l’intervento dei Vigili del Fuoco del Nucleo SAF e dell’equipaggio del Drago VF165

Un uomo di 42 anni è rimasto ferito questa mattina in seguito a una caduta dal promontorio roccioso del Parco Belvedere dei Cannoni, nella suggestiva ma impervia area di Capo Vaticano, nel territorio comunale di Ricadi.

Le difficili caratteristiche della zona hanno reso necessario un articolato intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, concluso con il recupero dell’infortunato mediante elicottero.

L’intervento dei Vigili del Fuoco a Capo Vaticano

Dopo la richiesta di soccorso, la Sala Operativa ha disposto l’immediato invio della squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ricadi.

Considerata la posizione in cui si trovava il 42enne, è stato attivato anche il Nucleo SAF Speleo Alpino Fluviale, composto da operatori specializzati negli interventi in ambienti difficilmente accessibili, come pareti rocciose, dirupi e corsi d’acqua.

Una volta raggiunto il luogo dell’incidente, i soccorritori si sono calati lungo il promontorio fino ad arrivare all’uomo ferito. Dopo le prime operazioni di assistenza, il 42enne è stato stabilizzato e assicurato a una barella toboga, utilizzata per il trasporto in sicurezza in contesti particolarmente complessi.

Recupero con l’elicottero Drago VF165

L’impossibilità di raggiungere e lasciare la zona attraverso percorsi ordinari ha reso necessario il recupero per via aerea. Attraverso la Sala Operativa è stato quindi richiesto l’intervento dell’elicottero Drago VF165, appartenente al Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Salerno.

Giunto a Capo Vaticano, il personale aerosoccorritore ha raggiunto l’infortunato e lo ha recuperato mediante verricello, trasferendolo successivamente in un’area sicura dove ad attenderlo erano presenti gli operatori sanitari.

Il trasferimento all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro

L’uomo, rimasto sempre cosciente nonostante le diverse ferite riportate, è stato affidato alle cure del personale sanitario. Dopo una prima valutazione delle sue condizioni, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie.

L’operazione ha coinvolto la squadra dei Vigili del Fuoco di Ricadi, gli specialisti del Nucleo SAF e il personale aerosoccorritore. La sinergia tra le diverse unità ha permesso di completare il recupero in sicurezza, nonostante la conformazione impervia del promontorio.

Dopo Ricadi l’elicottero impegnato nelle ricerche a Montepaone

Terminate le operazioni di soccorso a Ricadi, l’elicottero dei Vigili del Fuoco ha raggiunto Lamezia Terme per effettuare il rifornimento.

Il velivolo è stato poi nuovamente impiegato nelle attività di ricerca e nel successivo recupero di una persona dispersa nel territorio di Montepaone, in provincia di Catanzaro.