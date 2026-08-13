Stefano Corabi scomparso nella zona di Montepaone (CZ) appello per ritrovarlo
La famiglia è molto preoccupata e chiede la collaborazione dei cittadini. Chiunque abbia visto Stefano o disponga di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le Forze dell’Ordine
Ricerche in corso nella zona di Montepaone
Grande apprensione per la scomparsa di Stefano Corabi, del quale al momento non si avrebbero più notizie. Secondo l’appello diffuso sui social, l’uomo potrebbe trovarsi nella zona di Montepaone, in provincia di Catanzaro.
I familiari, profondamente preoccupati, chiedono a residenti, automobilisti e persone presenti sul territorio di prestare la massima attenzione. Anche un dettaglio apparentemente poco rilevante potrebbe rivelarsi importante per ricostruire i suoi spostamenti e favorirne il ritrovamento.
L’appello della famiglia per ritrovare Stefano Corabi
Chiunque ritenga di aver visto Stefano Corabi o sia in possesso di informazioni utili è invitato a non intervenire autonomamente e a contattare subito le Forze dell’Ordine, chiamando il 112, oppure i familiari attraverso i riferimenti indicati nell’appello originale.
È importante comunicare indicazioni precise, come il luogo e l’orario dell’eventuale avvistamento, la direzione intrapresa e qualsiasi altro elemento che possa aiutare le ricerche.
Condividere l’appello in modo responsabile
La diffusione della fotografia e dell’appello può contribuire ad aumentare le possibilità di ritrovare Stefano. Si raccomanda, tuttavia, di condividere esclusivamente informazioni attendibili e aggiornate, evitando supposizioni o segnalazioni non verificate che potrebbero creare confusione.
L’auspicio della famiglia e dell’intera comunità è che Stefano Corabi venga ritrovato al più presto e possa tornare a casa. Chiunque disponga di informazioni concrete è invitato a segnalarle immediatamente alle autorità competenti.
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