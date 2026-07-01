Meteo Italia, tornano temporali e grandine: poi nuova ondata di caldo africano nel weekend

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L'anticiclone africano perde forza per poche ore: in arrivo una fase di forte instabilità con temporali anche intensi, grandine e un temporaneo calo delle temperature. Ma il caldo estremo è già pronto a tornare su gran parte dell'Italia.

Temporali e grandine interrompono il dominio dell'anticiclone africano

Dopo giorni caratterizzati da caldo intenso, afa e temperature ben oltre le medie stagionali, il meteo sull'Italia è destinato a cambiare temporaneamente. L'Anticiclone Africano, protagonista assoluto dell'inizio di luglio, inizierà infatti a perdere parte della sua forza lasciando spazio all'arrivo di una perturbazione in quota capace di generare temporali violenti, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Si tratterà però di una pausa breve, destinata a interrompere solo temporaneamente la lunga fase di caldo che sta interessando gran parte della Penisola.

Mercoledì arrivano forti temporali al Nord

La giornata di mercoledì 1 luglio sarà la prima a mostrare segnali evidenti di cambiamento. Un piccolo vortice di aria fresca proveniente dal Nord Europa, noto in meteorologia come goccia fredda in quota, attraverserà l'arco alpino favorendo la formazione di fenomeni temporaleschi anche di forte intensità.

Le regioni del Nord Italia saranno le più esposte. Nel corso della giornata aumenterà rapidamente la nuvolosità e, soprattutto dal pomeriggio, si svilupperanno temporali improvvisi, localmente accompagnati da grandine, forti colpi di vento e precipitazioni intense.

Successivamente l'instabilità tenderà a spostarsi verso alcune aree del Centro Italia, mentre al Sud si registreranno fenomeni più isolati, concentrati soprattutto lungo le zone montuose e interne.

Perché i temporali saranno così intensi

Il motivo della possibile violenza dei fenomeni è legato al forte contrasto tra l'aria molto calda accumulata nei bassi strati durante i giorni dell'ondata africana e l'arrivo dell'aria più fresca alle quote superiori dell'atmosfera.

Quando queste due masse d'aria si incontrano, l'energia disponibile aumenta notevolmente, favorendo la nascita di celle temporalesche molto attive, in grado di produrre:

temporali intensi ;

; grandinate anche localmente consistenti ;

; forti raffiche di vento;

piogge abbondanti concentrate in poco tempo.

Si tratta di una situazione tipica delle estati italiane caratterizzate da lunghi periodi di caldo seguiti da improvvisi ingressi di aria più fresca.

Temperature in calo e afa in diminuzione

L'arrivo della perturbazione determinerà anche un temporaneo sollievo dal caldo.

Le temperature subiranno una diminuzione soprattutto nelle aree interessate dai temporali, con una sensibile riduzione dell'afa e un clima decisamente più gradevole rispetto ai giorni precedenti.

Il calo termico, tuttavia, sarà limitato nel tempo e non interesserà in maniera uniforme tutto il territorio nazionale.

Giovedì l'instabilità si sposta verso Centro e Sud

Nel corso di giovedì 2 luglio la perturbazione continuerà il suo movimento verso le regioni centrali e successivamente verso il Sud Italia.

Anche in queste zone potranno svilupparsi rovesci e temporali, mentre al Nord il tempo tenderà gradualmente a migliorare grazie al ritorno della stabilità atmosferica.

Le precipitazioni potranno risultare localmente intense soprattutto lungo le aree appenniniche e nelle zone interne.

Weekend con il ritorno dell'anticiclone africano

La fase instabile avrà però vita breve. Già tra sabato 4 e domenica 5 luglio è prevista una nuova e decisa espansione dell'Anticiclone Africano, che tornerà a dominare lo scenario meteorologico italiano.

Il vasto campo di alta pressione, alimentato da masse d'aria provenienti direttamente dal Sahara, favorirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su quasi tutta la Penisola.

Le uniche residue precipitazioni potranno interessare localmente Calabria e Sicilia, soprattutto nella giornata di sabato, prima del definitivo miglioramento.

Nuova ondata di caldo su tutta Italia

Con il ritorno dell'alta pressione aumenteranno rapidamente anche le temperature, che torneranno a raggiungere valori elevati da Nord a Sud.

Le zone più calde saranno:

le pianure del Nord;

le aree interne del Centro;

il Sud;

la Sicilia e la Sardegna.

In molte località si registrerà nuovamente una marcata sensazione di afa, con valori termici superiori alle medie del periodo.

Le previsioni per la prossima settimana

Le ultime elaborazioni dei modelli meteorologici indicano che il ritorno dell'anticiclone africano potrebbe non essere una semplice parentesi.

La struttura di alta pressione dovrebbe infatti consolidarsi nuovamente sul Mediterraneo, mantenendo condizioni di tempo stabile, sole prevalente e temperature elevate per buona parte della prima decade di luglio.

Se questa tendenza verrà confermata nei prossimi aggiornamenti, l'Italia potrebbe affrontare una nuova fase di caldo intenso, con valori nuovamente vicini o superiori ai 35-38°C nelle aree più esposte.

In sintesi, dopo una breve parentesi caratterizzata da temporali, grandine e un lieve calo delle temperature, il protagonista dell'inizio di luglio tornerà ad essere ancora una volta l'anticiclone africano, pronto a riportare sole e caldo intenso su gran parte del Paese.