Servizio Idrico a Crotone: Emergenza Acqua, il Sindaco Convoca Sorical

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Servizio idrico a Crotone, il sindaco convoca Sorical, Consorzio di Bonifica e Regione Calabria: vertice per affrontare l'emergenza acqua

Le continue interruzioni dell'erogazione dell'acqua nel territorio comunale spingono l'Amministrazione a convocare un tavolo istituzionale con Sorical, Consorzio di Bonifica e Dipartimento Ambiente della Regione Calabria. Obiettivo: individuare soluzioni concrete, migliorare il coordinamento e garantire una comunicazione più efficace ai cittadini.

Emergenza servizio idrico a Crotone: convocato un incontro istituzionale

L'emergenza legata al servizio idrico a Crotone continua a creare forti disagi alla popolazione. Le ripetute interruzioni nella distribuzione dell'acqua stanno mettendo in difficoltà famiglie, attività commerciali e imprese, alimentando il malcontento dei cittadini e rendendo sempre più urgente un intervento condiviso tra tutti gli enti competenti.

Per affrontare la situazione, il sindaco Vincenzo Voce ha convocato per il 6 luglio un incontro con i vertici di Sorical, del Consorzio di Bonifica e con il coinvolgimento del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, con l'obiettivo di individuare soluzioni operative e definire un percorso comune per superare le criticità che stanno interessando il territorio.

Obiettivo: garantire continuità al servizio idrico

Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, la situazione non può più essere considerata sostenibile. Le continue sospensioni dell'erogazione dell'acqua rappresentano infatti un problema che incide sulla qualità della vita dei cittadini e sul normale svolgimento delle attività economiche.

L'incontro servirà a verificare il contributo che ciascun ente potrà offrire, nell'ambito delle proprie competenze, per assicurare la continuità del servizio idrico, limitare i disagi e programmare interventi capaci di migliorare l'efficienza della rete e della gestione.

L'obiettivo è anche quello di definire un quadro operativo condiviso che consenta di affrontare con rapidità eventuali emergenze future e di offrire ai cittadini risposte certe sui tempi e sulle modalità degli interventi.

Il nodo della comunicazione con i cittadini

Tra gli aspetti evidenziati dal sindaco emerge anche quello della comunicazione istituzionale. Il Comune, infatti, rappresenta quotidianamente il principale punto di riferimento per la popolazione, ricevendo richieste di chiarimenti e segnalazioni relative ai disservizi.

Per questo motivo l'Amministrazione ritiene indispensabile poter contare su un flusso informativo costante, preciso e tempestivo da parte degli enti che gestiscono il servizio. Solo attraverso una collaborazione più efficace sarà possibile garantire ai cittadini informazioni aggiornate sulle cause delle interruzioni, sui tempi di ripristino e sugli interventi programmati.

Una comunicazione trasparente, infatti, rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre i disagi e rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità.

Un tavolo per migliorare il coordinamento tra gli enti

Il confronto del 6 luglio punta a costruire una strategia condivisa tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione del servizio idrico in Calabria, favorendo un maggiore coordinamento operativo e una più efficace pianificazione delle attività.

Tra le priorità figurano:

ridurre le interruzioni dell'erogazione dell'acqua ;

; migliorare il coordinamento tra Sorical , Consorzio di Bonifica , Regione Calabria e Comune;

, , e Comune; garantire ai cittadini informazioni puntuali e trasparenti;

individuare soluzioni concrete per assicurare un servizio essenziale più efficiente.

Il messaggio del sindaco Vincenzo Voce

Nel suo intervento il sindaco Vincenzo Voce ha ribadito che l'Amministrazione comunale continuerà a svolgere con determinazione il proprio ruolo istituzionale, mantenendo un dialogo costante con la cittadinanza e sollecitando tutti gli enti competenti ad assumersi le rispettive responsabilità.

L'auspicio è che dal tavolo del 6 luglio possano emergere decisioni condivise e interventi concreti, capaci di garantire un servizio idrico più affidabile e un'informazione chiara, tempestiva e completa nei confronti della comunità crotonese.