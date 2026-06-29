Emergenza caldo e PNRR, il sindaco Voce chiede al Governo di rinviare le scadenze dei cantieri

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La proposta punta a prorogare i termini del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fino al 31 dicembre 2026 per garantire la sicurezza dei lavoratori e la qualità delle opere pubbliche

L'eccezionale ondata di caldo che sta interessando l'Italia, con temperature particolarmente elevate soprattutto nelle regioni del Sud, riporta al centro del dibattito il tema della sicurezza nei cantieri e della gestione delle scadenze del PNRR. Proprio per questo il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e, per conoscenza, al presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi, chiedendo un intervento urgente del Governo.

L'obiettivo è quello di valutare una proroga delle scadenze del PNRR, attualmente fissate al 30 giugno e al 31 agosto 2026, ritenendo che l'attuale emergenza climatica renda particolarmente difficile rispettare i tempi senza mettere a rischio la salute dei lavoratori impegnati nelle opere pubbliche.

Caldo estremo e cantieri PNRR, la richiesta del Comune

Nella comunicazione inviata al Governo, il primo cittadino sottolinea come gli enti locali siano chiamati a rispettare importanti obblighi amministrativi e cronoprogrammi molto stringenti per la realizzazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Tuttavia, secondo Voce, il raggiungimento degli obiettivi non può avvenire sacrificando il diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, soprattutto in una fase caratterizzata da temperature record che rendono particolarmente gravose le attività all'aperto.

Le condizioni climatiche delle ultime settimane stanno infatti aumentando il rischio di malori, stress termico e infortuni per le maestranze impegnate nei cantieri, imponendo alle amministrazioni una riflessione sull'equilibrio tra rispetto delle scadenze e tutela delle persone.

La proposta: prorogare le scadenze del PNRR fino a fine anno

Per affrontare questa situazione straordinaria, il sindaco propone al Governo di valutare una proroga delle scadenze PNRR fino al 31 dicembre 2026.

Una misura che consentirebbe agli enti attuatori di completare gli interventi programmati con maggiore serenità, senza compromettere la sicurezza dei lavoratori e garantendo allo stesso tempo elevati standard qualitativi nella realizzazione delle opere pubbliche.

Secondo Voce, il PNRR rappresenta una straordinaria occasione di crescita, innovazione e modernizzazione per il Paese, ma gli obiettivi amministrativi devono necessariamente convivere con il rispetto delle condizioni di lavoro e con la tutela delle persone impegnate nei cantieri.

L'emergenza climatica impone nuove scelte organizzative

Nella lettera viene inoltre evidenziato come i cambiamenti climatici non rappresentino più un fenomeno occasionale, ma una realtà strutturale che richiede risposte concrete da parte delle istituzioni.

L'aumento delle temperature estive rende sempre più complessa la programmazione dei lavori nei cantieri e impone una revisione dei tempi di esecuzione, soprattutto nelle aree maggiormente esposte al caldo intenso.

Per il sindaco di Crotone, adeguare le tempistiche degli interventi finanziati dal PNRR significa garantire non solo la sicurezza delle maestranze, ma anche la qualità delle opere e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

L'appello al Governo e all'ANCI

Nel concludere il proprio intervento, Voce esprime fiducia nella sensibilità dimostrata dal Governo e dall'ANCI nell'affrontare le emergenze che interessano i territori.

L'auspicio è che venga valutata con attenzione la proposta di proroga, individuando una soluzione capace di conciliare il rispetto degli investimenti strategici previsti dal PNRR con la tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori e delle comunità locali.

In un contesto segnato da fenomeni climatici sempre più estremi, il sindaco ritiene indispensabile adottare misure improntate al buon senso, affinché la realizzazione delle opere pubbliche possa procedere senza mettere a rischio il bene più prezioso: la sicurezza delle persone.