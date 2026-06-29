Gimigliano, il sindaco rassicura: «Assistenza sanitaria garantita, nessun cittadino è stato abbandonato»

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Il Sindaco fa chiarezza: assistenza sanitaria garantita, nessun cittadino è stato abbandonato

In riferimento all'articolo pubblicato sulla situazione del medico di medicina generale a Gimigliano, ritengo doveroso fornire alcune precisazioni affinché i cittadini siano informati sulla reale situazione.

In momenti delicati come questo è dovere delle istituzioni informare con precisione e responsabilità, evitando di alimentare preoccupazioni che non trovano riscontro nella realtà dei fatti.

Nessun cittadino è stato abbandonato e nessuna comunità è stata lasciata priva di assistenza sanitaria.

L'Asp di Catanzaro ha provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Rosaria Riccelli, che si è già recata più volte sul territorio e sta completando gli adempimenti burocratici necessari per l'avvio della propria attività quale medico di medicina generale per il Comune di Gimigliano.

Su richiesta del Sindaco, inoltre, l'Asp ha autorizzato i medici della Guardia Medica a rilasciare, senza alcun indugio, le prescrizioni urgenti necessarie, garantendo così la continuità assistenziale durante questa fase di transizione.

Ricordo, inoltre, che sul territorio comunale è già presente un medico di medicina generale con disponibilità di posti per nuovi assistiti. Chi avesse particolari necessità o urgenze può fin da subito esercitare la libera scelta del medico, senza alcuna interruzione dell'assistenza.

Per agevolare soprattutto gli anziani e le persone più fragili, non appena la Dott.ssa Maria Rosaria Riccelli, incaricata quale medico di medicina generale per il Comune di Gimigliano, avrà completato l'iter burocratico e sarà operativa, il Comune metterà a disposizione un operatore dedicato che assisterà gratuitamente i cittadini nell'effettuare il cambio del medico in modalità telematica, mediante SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Invito tutti a basare il confronto su informazioni corrette e verificate. Alimentare inutili allarmismi non aiuta i cittadini e non contribuisce a risolvere i problemi. Oggi ciò che conta è garantire la continuità dell'assistenza sanitaria e dare risposte concrete alla comunità.

Ai cittadini di Gimigliano voglio rivolgere un messaggio chiaro: nessuno è stato lasciato solo e nessuno sarà abbandonato. Come Sindaco continuerò a vigilare affinché il diritto alla salute sia pienamente garantito, mettendo sempre al primo posto gli interessi della nostra comunità. Le istituzioni hanno il dovere di dare risposte concrete, non di alimentare polemiche.