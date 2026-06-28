Grande festa di musica e divertimento con Paolo Belli e la sua Big Band in Piazza Kennedy di Rende per i 120 anni della BCC Mediocrati

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Una grande festa doveva essere e così è stato! Il 120° Anniversario della BCC Mediocrati di Rende ha fatto cantare e ballare migliaia di persone nell’accogliente Piazza Kennedy, grazie alla simpatia e alla bravura di Paolo Belli, artista unico, capace di costruire uno show coinvolgente, gioioso, davvero irresistibile. Da autentico e indiscusso mattatore del palcoscenico, il cantautore, musicista, show man modenese, ha regalato due ore di buona musica e puro divertimento a vertici ed ospiti dello storico Istituto bancario, con il Presidente Nicola Paldino in testa, e alle migliaia di presenti che hanno gremito l’enorme piazza davanti al Museo del Presente. Accompagnato dalla sua favolosa Big Band, quella di Ballando con le stelle su Rai1, Belli ha trascinato tutti in un vortice di contagiosa allegria, confermandosi tra gli artisti più bravi e travolgenti anche dal vivo.

Prima dell’inizio, Federico Bria, responsabile della comunicazione dell’Istituto, ha introdotto la serata e il breve saluto del Presidente Paldino, che ha ricevuto dal maestro orafo Spadafora un prezioso riconoscimento creato appositamente per questa storica ricorrenza.

Quello visto a Rende è stato davvero un grande spettacolo, tra i i migliori in assoluto nel creare un clima di grande festa collettiva, pur rimanendo un live dagli elevati contenuti artistici e musicali. Non a caso, prima dell’evento, a Belli è stato consegnato il Riccio d’Argento di Gerardo Sacco, il Premio ai Migliori Live di Fatti di Musica ideato da Ruggero Pegna, a cui la BCC Mediocrati ha affidato l’impeccabile allestimento dello show.

Applausi, mani alzate, cori, hanno scandito una scaletta ricca di successi, con tutti i suoi grandi classici tratti da ben 18 album di inediti, potente cocktail di hit intramontabili come Ladri di Biciclette, Sotto questo sole, Dr Jazz & Mr Funk, Hey Signorina Mambo, Ho voglia di Ballare, Ci baciamo tutta la notte, con canzoni più recenti come Voglio tutto l’amore che c’è e la nuovissima hit Profumo d’estate, appena pubblicata, Non sono mancate le cover di grandi successi, cantate da tutti, che arricchiscono questo concerto di un fascino speciale: da “Azzurro” di Paolo Conte a "Tu vuò fa' l'americano" di Renato Carosone.

Un concerto inconfondibile e unico nel panorama dei live italiani, pieno di swing, ma anche di improvvisazioni con il pubblico e i suoi bravissimi musicisti: Mauro Parma alla batteria, Enzo Proietti al pianoforte e tastiere, Gaetano Puzzutiello al contrabbasso e al basso elettrico, Peppe Stefanelli alle percussioni, Paolo Varoli alla chitarra, Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini al trombone, Davide Ghidoni e Nicola Bertoncin alla tromba, Marco Postacchini e Gabriele Costantini al sax, Juan Carlos Albelo Zamora al violino e all’armonica.

Soddisfazione unanime a fine spettacolo, dal pubblico che si è dilungato nel backstage per l’immancabile foto ricordo, ai vertici dell’Istituto, anche loro travolti dall’energia dello show.