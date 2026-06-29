Tragedia a Messina, 15enne perde la vita dopo essere stata investita da una moto: arrestato un ventenne

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Drammatico incidente stradale a Torre Faro nella notte

Un grave incidente stradale a Messina si è trasformato in una tragedia nella tarda serata di ieri. Una ragazza di 15 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da una motocicletta mentre si trovava in via Circuito, nella località di Torre Faro, uno dei luoghi più frequentati della zona soprattutto durante il periodo estivo.

L'impatto è avvenuto poco dopo le ore 23. Le condizioni della giovane sono apparse fin da subito estremamente critiche, rendendo necessario il rapido intervento dei sanitari del 118.

Inutili i soccorsi: la giovane è morta durante il trasporto in ospedale

Nonostante la tempestività dei soccorsi e i tentativi del personale sanitario di salvarle la vita, la quindicenne è deceduta durante il trasporto verso l'ospedale.

La notizia ha profondamente colpito la comunità messinese, che nelle prossime ore si stringerà attorno alla famiglia della vittima per questo drammatico lutto.

Arrestato il motociclista: indagato per omicidio stradale

Alla guida della moto vi era un 20enne, rimasto anch'egli ferito nell'impatto. Dopo gli accertamenti eseguiti dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, il giovane è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale.

L'autorità giudiziaria ha avviato un'indagine per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili, comprese testimonianze e rilievi effettuati sul luogo dello schianto.

Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente

Nelle prossime ore saranno fondamentali gli approfondimenti investigativi per chiarire le circostanze che hanno portato al tragico investimento. Gli inquirenti dovranno verificare diversi aspetti, tra cui la velocità del mezzo, le condizioni della carreggiata, la visibilità e ogni altro elemento che possa contribuire a ricostruire con esattezza quanto accaduto.

L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto nelle aree urbane più frequentate durante le ore serali, dove è fondamentale il rispetto delle norme del Codice della Strada per prevenire tragedie come questa.

Secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud, il motociclista è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale, mentre proseguono gli accertamenti delle autorità competenti per fare piena luce sull'accaduto. (Immagine archivio)