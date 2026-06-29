Bovalino: successo straordinario per il saggio di fine anno della scuola “Paso Adelante”

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Piazza Camillo Costanzo gremita per lo spettacolo della maestra Mariachiara Cartisano, direttrice della ormai famosa “Paso Adelante School Dance”. Emozioni, musica, coreografie spettacolari e il riconoscimento del sindaco.

Quella di ieri sera, in piazza Camilo Costanzo a Bovalino, è stata una serata destinata a rimanere nel cuore di centinaia di persone. Nella piazza principale della cittadina jonica si sono dati appuntamento tantissimi bambini accompagnati dalle rispettive famiglie che a partire dalle ore 21 hanno potuto mettere in mostra gli insegnamenti ed il talento acquisito nel corso dell’anno presso la scuola di danza “Paso Adelante School Dance” della maestra Mariachiara Cartisano. La serata ha regalato al pubblico uno spettacolo di rara bellezza, trasformando il centro cittadino in un grande teatro sotto le stelle.

L'evento, patrocinato dal Comune di Bovalino e sostenuto dal contributo di numerosi sponsor locali, ha richiamato un pubblico numerosissimo, composto da famiglie, appassionati e cittadini provenienti anche dai paesi limitrofi, confermando ancora una volta quanto la scuola rappresenti un importante punto di riferimento culturale ed educativo per l'intero territorio jonico.

La Paso Adelante continua a distinguersi per la qualità della propria proposta formativa, attirando ogni anno bambini e ragazzi provenienti non solo da Bovalino ma anche dai centri vicini. Un risultato che testimonia la passione, la professionalità e l'impegno costante della maestra Mariachiara Cartisano, affiancata con dedizione dalle sorelle Cartisano e da uno staff che segue con attenzione la crescita artistica e personale degli allievi. Il saggio di fine anno rappresenta il momento conclusivo di un intenso percorso fatto di studio, disciplina e sacrifici, ma soprattutto di entusiasmo e condivisione.

Fin dalle prime esibizioni il pubblico è stato coinvolto in uno spettacolo caratterizzato da colori sfavillanti, scenografie curate nei minimi dettagli e una selezione musicale di assoluto livello. Le clip video proiettate durante la serata hanno contribuito a creare un'atmosfera coinvolgente, arricchendo ogni coreografia con effetti scenici di notevole impatto visivo. La conduzione di Jolanda Sacco ha accompagnato con eleganza e professionalità i diversi momenti dello spettacolo, creando un perfetto collegamento tra il lavoro della direttrice artistica, gli insegnanti e i tantissimi giovani ballerini che si sono alternati sul palco.

Il gran finale con "Pirati dei Caraibi" conquista Piazza Camillo Costanzo.

Il momento più atteso della serata è arrivato con il grande spettacolo finale ispirato a "Pirati dei Caraibi – La maledizione della Prima Luna", una produzione coreografica e musicale che ha lasciato tutti senza fiato. Costumi cinematografici, scenografie suggestive, effetti video, musiche coinvolgenti e una perfetta sincronizzazione dei ballerini hanno dato vita a una performance intensa ed emozionante, capace di raccogliere lunghissimi applausi da parte del pubblico.

L'intero spettacolo ha dimostrato l'elevato livello tecnico raggiunto dagli allievi della scuola, dai più piccoli fino ai gruppi senior, protagonisti di esibizioni ricche di energia, eleganza ed espressività.

Al termine della manifestazione il sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano presente in piazza con tutta la sua squadra di governance, ha voluto rendere omaggio alla maestra Mariachiara Cartisano, complimentandosi per il prezioso lavoro svolto in questi anni a favore della crescita culturale e sociale della comunità e consegnandole un riconoscimento simbolico davanti al caloroso applauso del pubblico. Un gesto che ha sottolineato il valore della danza come strumento di aggregazione, formazione e inclusione, capace di coinvolgere centinaia di giovani e le loro famiglie.

Quella di quest’anno è stata un'edizione straordinaria sotto tutti i punti di vista, una manifestazione che conferma il valore della danza nel tessuto sociale e culturale di Bovalino. A caratterizzare e a rendere peculiare la serata, è stata l'organizzazione impeccabile, una partecipazione eccezionale del pubblico e uno spettacolo di altissimo livello artistico. Tra musica, emozioni, effetti scenici e coreografie curate nei minimi dettagli, la scuola Paso Adelante ha confermato ancora una volta di essere una delle realtà più apprezzate del territorio.

La serata si è conclusa con le tradizionali foto di gruppo, gli omaggi floreali agli insegnanti e ai collaboratori e con la promessa di ritrovarsi il prossimo anno per un nuovo appuntamento all'insegna della danza, dell'arte e della condivisione sociale.