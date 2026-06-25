Svimar. Un ponte Italia Cina per valorizzare le aree interne

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SVIMAR (Associazione per lo Sviluppo delle Aree Interne e del Mezzogiorno) annuncia l'avvio ufficiale della missione istituzionale ed economica Italia-Cina, un progetto strategico che mira a creare nuove opportunità di cooperazione culturale, commerciale e imprenditoriale tra i due Paesi.

L'iniziativa, che si svolgerà dal 21 al 27 giugno, rappresenta un importante passo verso l'internazionalizzazione delle eccellenze territoriali italiane e gode del riconoscimento e dell'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), a conferma del valore istituzionale e diplomatico del progetto.

La missione vedrà la partecipazione di una qualificata delegazione composta da rappresentanti delle istituzioni, del mondo associativo e dell'imprenditoria, impegnati in incontri istituzionali, tavoli B2B e confronti con imprese, autorità cinesi e Camere di Commercio, con l'obiettivo di rafforzare il dialogo economico e culturale tra Italia e Cina.

Particolarmente significativa l'adesione delle Regioni Calabria, Basilicata e Molise, che hanno scelto di sostenere il progetto come espressione di una visione condivisa di sviluppo e valorizzazione dei territori. Tra i rappresentanti istituzionali coinvolti figurano il consigliere regionale della Calabria Antonio Di Caprio, la vicesindaca di Grassano Teresa Sileo e numerosi amministratori locali impegnati nella promozione delle aree interne.

La delegazione sarà guidata dal presidente Giacomo Rosa e vedrà la presenza di esponenti del mondo produttivo e associativo, tra cui Michele Laurino Presidente Enti locali ex Sindaco di Sant'Angelo Le Fratte, Nicola Positino, Rocco Viggiano, Giuseppe Pugliese in rappresentanza del Codacons e Domenico Rosiello del rinomato Pastificio Rosiello.

Un ruolo determinante nella costruzione del progetto è stato svolto dallo stilista Emilio Sasso, ideatore dell'iniziativa e vicepresidente nazionale degli Stilisti, che ha contribuito a delineare una visione capace di unire cultura, moda, artigianato e sviluppo economico. Fondamentale anche il contributo di Antonino Scordo, Executive Chef e ambasciatore dell'eccellenza italiana, il cui lavoro sul territorio cinese ha favorito la realizzazione di importanti relazioni e opportunità di collaborazione.

Attraverso questa missione, SVIMAR intende trasformare l'identità e l'autenticità del Made in Italy in un vantaggio competitivo sui mercati internazionali, promuovendo nuove partnership commerciali e istituzionali, favorendo l'export e valorizzando il patrimonio culturale, turistico ed enogastronomico delle regioni coinvolte.

L'iniziativa conferma la volontà dell'associazione di operare in maniera concreta per la crescita delle Aree Interne e del Mezzogiorno, creando una nuova frontiera

reale di sviluppo, investimenti e cooperazione internazionale. Una missione che punta a trasformare le potenzialità dei territori in opportunità tangibili, rafforzando il ruolo dell'Italia come interlocutore privilegiato nei rapporti con l'Estremo Oriente.

Dott.ssa Melinda Miceli critico d'arte