Coppa Italia 2026, Catania e Ascoli avanti nel turno preliminare

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Catania corsaro a Vicenza dopo i calci di rigore mentre l’Ascoli ribalta il Potenza e conquista la sfida contro il Genoa nei trentaduesimi

Ha preso ufficialmente il via l’80ª edizione della Coppa Italia Frecciarossa, con le prime partite del turno preliminare che hanno subito regalato emozioni, gol e verdetti importanti. A festeggiare sono Catania e Ascoli, che superano rispettivamente L.R. Vicenza e Potenza guadagnandosi l’accesso ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Due partite molto diverse tra loro: al Menti sono stati necessari i calci di rigore per stabilire la squadra qualificata, mentre al Del Duca l’Ascoli ha reagito allo svantaggio iniziale imponendosi con un netto 3-1.

Catania avanti ai rigori contro il L.R. Vicenza

La prima sfida del turno preliminare vede il Catania eliminare il L.R. Vicenza al termine di una gara equilibrata e decisa solamente dal dischetto.

Allo stadio Romeo Menti sono i padroni di casa a trovare per primi la via della rete. Al 25' Gabriele Moncini porta avanti la formazione veneta, indirizzando inizialmente la partita dalla parte del Vicenza.

La risposta del Catania, però, arriva prima dell'intervallo. Al 39' Emanuele Cicerelli firma il gol dell'1-1, riportando in equilibrio una sfida che si conferma combattuta.

Nella seconda parte dell'incontro nessuna delle due squadre riesce a trovare la rete decisiva. Il risultato resta così fermo sull'1-1 e la qualificazione viene affidata ai calci di rigore.

Dal dischetto sono i rossazzurri a mantenere maggiore precisione e freddezza. Il Catania vince 5-4 ai rigori e conquista così il passaggio al turno successivo della competizione.

Ascoli Potenza 3-1, rimonta bianconera al Del Duca

Successo convincente anche per l'Ascoli, capace di superare il Potenza per 3-1 nonostante una partenza decisamente complicata.

Al Del Duca bastano infatti pochi secondi agli ospiti per sbloccare il risultato. Al 1' Selleri sorprende i marchigiani e porta immediatamente avanti il Potenza.

L'Ascoli non si disunisce e costruisce progressivamente la propria reazione. Al 21' arriva il pareggio firmato da Milanese, che consente ai bianconeri di rimettere la partita sui binari dell'equilibrio.

La svolta definitiva arriva nella ripresa. Al 69' Gori completa la rimonta realizzando il 2-1, mentre al 90' Corradini chiude definitivamente i conti con la rete del 3-1.

Una vittoria importante per l'Ascoli, soprattutto per la capacità dimostrata di reagire immediatamente al gol subito a freddo.

Ascoli contro il Genoa nei trentaduesimi di Coppa Italia

Grazie al successo ottenuto contro il Potenza, l'Ascoli accede ai trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2026 e si prepara ad affrontare un avversario di categoria superiore.

Il prossimo ostacolo dei marchigiani sarà infatti il Genoa. Per l'Ascoli si tratterà di un appuntamento particolarmente prestigioso e di un test decisamente più impegnativo rispetto al turno preliminare.

La sfida offrirà ai bianconeri l'opportunità di misurarsi contro una formazione di alto livello e provare a proseguire il proprio cammino nella Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027.

Coppa Italia 2026, primi verdetti della nuova stagione

Il turno preliminare rappresenta tradizionalmente il primo assaggio ufficiale della nuova stagione calcistica italiana. Le partite di Vicenza e Ascoli hanno già mostrato quanto possa essere imprevedibile una competizione a eliminazione diretta.

Il L.R. Vicenza saluta la Coppa Italia ai rigori, mentre il Potenza viene eliminato dopo essere riuscito a passare in vantaggio dopo appena un minuto.

Dall'altra parte festeggiano Catania e Ascoli, che continuano il proprio percorso e si avvicinano alla fase del torneo nella quale entreranno in scena progressivamente anche le formazioni delle categorie superiori.

Per entrambe, oltre alla qualificazione, il turno rappresenta un segnale positivo in vista dell'inizio dei rispettivi campionati: vincere le prime partite ufficiali della stagione può infatti contribuire a consolidare fiducia, condizione e automatismi dopo le settimane dedicate alla preparazione estiva.