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Traversata dello Stretto 2026, spettacolo tra Sicilia e Calabria: il calabrese Eugenio Rotella completa la storica sfida del nuoto di fondo

La grande classica del nuoto di fondo torna a emozionare nello Stretto di Messina: tra i protagonisti anche il calabrese Eugenio Rotella, che conclude con successo la sua prima traversata affrontando le celebri correnti marine

La Traversata dello Stretto si conferma anche nel 2026 uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama internazionale del nuoto di fondo. Una manifestazione che da oltre settant'anni richiama atleti di alto livello da tutta Italia e dall'estero, pronti a confrontarsi con uno dei campi gara più affascinanti e impegnativi al mondo: lo Stretto di Messina.

Tra gli atleti che hanno tagliato il traguardo di questa edizione spicca il nome del calabrese Eugenio Francesco Rotella, protagonista di una prova di carattere nella sua prima esperienza sulle acque dello Stretto.

Traversata dello Stretto, una tradizione che dura dal 1954

Nata nel 1954, la Traversata dello Stretto rappresenta oggi la più antica e prestigiosa competizione internazionale italiana di nuoto di fondo in mare aperto. Il percorso collega Capo Peloro - Torre Faro, sulla costa siciliana, con Villa San Giovanni, in Calabria, attraversando uno dei tratti di mare più suggestivi e complessi del Mediterraneo.

L'evento, organizzato dal Centro Nuoto Villa, è considerato dagli addetti ai lavori una vera e propria "classica" della disciplina grazie alle particolari condizioni offerte dalle correnti dello Stretto, che rendono ogni edizione diversa dalla precedente.

Un'edizione 2026 ancora più competitiva

Per l'edizione 2026 gli organizzatori hanno scelto di elevare ulteriormente il livello tecnico della manifestazione introducendo criteri di ammissione molto più selettivi.

Gli 80 partecipanti, suddivisi tra categoria agonisti e master, hanno ottenuto il diritto di prendere parte alla gara esclusivamente dopo aver centrato specifici tempi minimi ufficiali nelle competizioni federali della stagione, aumentando così la qualità tecnica dell'evento.

Anche il traguardo è stato valorizzato con il ritorno nell'area riqualificata di Piazza delle Repubbliche Marinare a Villa San Giovanni, dove pubblico e appassionati hanno potuto seguire ogni fase della competizione grazie anche al maxi schermo e alla diretta streaming dedicata.

Le difficoltà della gara nello Stretto di Messina

Partecipare alla Traversata dello Stretto significa affrontare molto più di una semplice prova di resistenza.

I nuotatori devono gestire:

correnti marine che cambiano continuamente direzione;

che cambiano continuamente direzione; improvvisi cambiamenti meteorologici;

la scelta della traiettoria migliore;

il fondamentale supporto del proprio barcaiolo, figura storica della competizione che accompagna ogni atleta e contribuisce in maniera decisiva alla strategia di gara.

È proprio questo insieme di fattori a rendere la Traversata un'esperienza unica nel panorama mondiale del nuoto di fondo.

Il calabrese Eugenio Rotella completa la sua prima Traversata

Tra i protagonisti dell'edizione 2026 c'è anche il calabrese Eugenio Francesco Rotella, impegnato per la prima volta nella storica competizione.

Con il pettorale numero 73, Rotella è stato abbinato al barcaiolo Luciano Ruello, con l'accompagnatore Arnaldo Rotella, completando la traversata in 57 minuti e 28 secondi.

Un risultato significativo, ottenuto affrontando per la prima volta le celebri correnti dello Stretto di Messina, considerate tra gli ostacoli più impegnativi della gara e uno degli elementi che rendono questa manifestazione un banco di prova unico per ogni nuotatore.

Caso e Gabrielleschi conquistano la Traversata dello Stretto 2026

L'edizione 2026 della Traversata dello Stretto ha visto imporsi Gregorio Caso e Giulia Gabrielleschi, confermando ancora una volta l'altissimo livello tecnico della competizione.

La manifestazione continua così a rappresentare un punto di riferimento per il nuoto di fondo internazionale, capace di unire tradizione, spettacolo e una sfida sportiva che ogni anno richiama i migliori specialisti della disciplina.