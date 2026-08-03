Grande successo della campagna abbonamenti del Festival d’Autunno: da oggi tutti gli spettacoli in vendita

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Un’adesione entusiasta ha travolto il Festival d’Autunno. La campagna abbonamenti della XXIII edizione della rassegna ideata e diretta da Antonietta Santacroce, si è conclusa con grande successo: tutti i posti in vendita sono andati esauriti a eccezione di una decina che si è deciso di lasciare in vendita per i ritardatari fino al 15 settembre. L’Abbonamento Politeama, che raccoglie i sei appuntamenti ospitati nella vetrina principale della città, potrà essere acquistato fino al 15 settembre. Il teatro cittadino sarà il cuore pulsante della manifestazione, con un susseguirsi di importanti voci e presenze: Massimo Ranieri, Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla, Gonzalo Rubalcaba, Biagio Izzo, Dee Dee Bridgewater, Malika Ayane. Da oggi, lunedì 3 agosto, sono disponibili anche i biglietti per tutti gli spettacoli del palinsesto, incontri con artisti che hanno segnato la storia della musica, del teatro e della danza unite dal filo di “Musica, Visioni e Meraviglia”. L’acquisto è possibile nel mese di agosto online o nelle rivendite fisiche TicketOne sparse sul territorio, mentre la segreteria del Festival rimarrà chiusa fino al 30 agosto.

L’anteprima del Festival a settembre

L’anteprima del Festival include tre eventi che si terranno nei venerdì di settembre nei comuni di Squillace e Borgia. A dare il via sarà il concerto in esclusiva regionale delle Ebbanesis: il Castello di Squillace, luogo incantevole risalente all’anno 1000, ospiterà il 4 settembre Ebbanepolis, un omaggio alla musica Napoletana e a quella internazionale presentata da due straordinarie interpreti che, miscelando sound e stili, propongono un concerto unico nel suo genere. L’11 settembre, nell’Anfiteatro Villa Pertini di Borgia si svolgerà la prima rappresentazione assoluta di Marilyn: il mito compie 100 anni, produzione originale del Festival che omaggia, in occasione dei 100 anni della morte, una icona mondiale senza tempo, restituendo voce alla donna dietro il mito: Norma Jeane Mortenson Baker, interpretata dalla cantante e attrice Mariska Bordoni. accompagnata per l’occasione dall’Orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani.

L’ultimo appuntamento si concluderà al Palazzo Mazza di Borgia con Bacharach in Love (23 settembre), altra Prima Nazionale dedicata al compositore vincitore di ben tre premi Oscar che, con il suo stile unico, ha cambiato per sempre la musica da film: ad eseguire i brani più celebri saranno Renato Gremicca alla voce, Massimo Ghetti al flauto e Annalisa Marini al pianoforte.

Ottobre: grandi interpreti internazionali in scena

Il Festival quest’anno offrirà una doppia inaugurazione, sottolineando in tal modo l’attenzione rivolta ai più giovani ai quali è dedicato Carneval, in scena il 16 ottobre nel Complesso Monumentale del San Giovanni. Protagonista del dj set sarà GNMR, uno dei nomi più importanti della scena elettronica internazionale, che proporrà una continua e coinvolgente esplorazione sonora dedicata al genio di Mimmo Rotella, omaggiato attraverso l’interpretazione della sua poesia epistaltica Carneval. L’inaugurazione ufficiale di stagione nel Teatro Politeama sarà affidata il 17 ottobre a un’icona della musica italiana: Massimo Ranieri immenso interprete di Tutti i sogni ancora in volo (e continuano a volare): in scena tutti i suoi grandi successi in un viaggio senza tempo tra le canzoni che hanno fatto la storia della musica leggera italiana.

Anche la danza sarà presente in cartellone. Il 23 ottobre nel MARCA Smile, con le coreografie di Marco Laudani e Claudio Scalia, spettacolo che invita a ritrovare nella semplicità di un sorriso la vicinanza umana, sarà preceduto da una master class di danza contemporanea con i due coreografi di fama internazionale, aperta ai ballerini dai 14 anni d’età in su.

Il 24 ottobre il Teatro Politeama accoglierà in esclusiva regionale Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla con E morte non avrà dominio, la nuova ‘ballad opera’ caratterizzata da quindici brani inediti appositamente composti dall’artista irpino. Al MARCA andrà in scena la Prima Nazionale di Lady M - Voci (27 e 28 ottobre), progetto originale e innovativo di Giovanni Carpanzano che rivisita in modo innovativo il capolavoro shakespeariano ambientandolo nella mente della protagonista, rappresentata da una cupola geodetica

Il 30 ottobre sarà la volta di Gonzalo Rubalcaba: il pianista jazz si esibirà al Politeama con la Prima Nazionale di Gonzalo Plays Pino, omaggio a Pino Daniele che crea un ponte musicale tra Napoli e Cuba, portando in Calabria un artista di livello internazionale.

Chiusura col botto a novembre

Il 5 novembre, dopo la musica, il Festival omaggia anche il teatro napoletano presentando Finché giudice non ci separi, la nuova commedia di e con Biagio Izzo, che in modo esilarante pone l’accento sulle contraddizioni delle relazioni moderne.

Il secondo spettacolo di danza del cartellone si terrà il 6 novembre per celebrare l’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi con Corpi Liturgici nell’oratorio del Carmine. In scena un nome storico della danza italiana: Roberto Zappalà insieme a Maud de la Purification, Premio Danza&Danza 2023.

Dopo vent’anni torna al Festival una delle voci più straordinarie del panorama mondiale. Dee Dee Bridgewater, icona della XXIII edizione, si esibirà il 7 novembre al Teatro Politeama con We Exist!, un concerto che attraversa le pagine più intense della storia afroamericana. Il gran finale, il 14 novembre, è affidato a una delle voci più uniche e riconoscibili del panorama italiano: Malika Ayane dialogherà con il pubblico durante il suo nuovo spettacolo A Teatro ripercorrendo il suo repertorio in maniera intima e raffinata.

Scegliere il Festival

Gli ultimi abbonamenti potranno essere sottoscritti fino al 15 settembre, permettendo di assistere per intero alla rassegna, con appuntamenti di altissimo valore culturale e in esclusiva per la Calabria. Per favorire la partecipazione dei più giovani, il Festival ha previsto una riduzione su abbonamenti e biglietti dedicata agli Under 30, pensata per rendere più accessibile un cartellone che unisce generazioni diverse attraverso la cultura. È possibile acquistare abbonamenti e biglietti online su www.festivaldautunno.com o nelle rivendite fisiche Ticketone.

Giuseppe Panella