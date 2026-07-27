Simeri Crichi, Zicchinella rilancia il progetto del lungomare. Video

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

L'ex sindaco rivendica il lavoro svolto sul lungomare di Località Chiusa, critica la gestione successiva e rilancia la sua visione per lo sviluppo della costa di Simeri Crichi

L'ex sindaco di Simeri Crichi, Davide Zicchinella, è tornato a parlare del progetto del lungomare di Località Chiusa, pubblicando un lungo messaggio sulla propria pagina Facebook e accompagnandolo con un video nel quale ripercorre le tappe che hanno portato alla realizzazione dell'opera.

Nel suo intervento, Zicchinella rivendica il lavoro svolto durante il mandato amministrativo, sottolineando come, in appena due anni, sia stato possibile sbloccare un iter burocratico complesso e avviare un intervento che, a suo dire, rappresentava una promessa attesa da decenni dalla comunità.

Il messaggio pubblicato sui social

Attraverso un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook, l'ex primo cittadino scrive:

"In soli due anni, con lavoro e dedizione, abbiamo creato le condizioni affinché anche Simeri Crichi, ultimo comune rivierasco della Calabria, avesse finalmente un primo tratto di lungomare in Località Chiusa. Nella nostra visione questo spazio sarebbe dovuto diventare un luogo vissuto tutto l'anno, con servizi, aree ludiche, un parco giochi acquatico, un'area di sgambatura per cani e spazi dedicati allo sport. Così non sarà, così come nulla verrà realizzato ad Homomorto e Marincoli. Terminata questa parentesi commissariale che i cittadini non volevano, torneremo a far crescere Simeri Crichi."

Le dichiarazioni rappresentano una presa di posizione politica sul futuro della fascia costiera del comune e sulle opere che, secondo l'ex amministrazione, sarebbero dovute proseguire anche dopo la conclusione del mandato.

Il racconto del progetto del lungomare

Nel video pubblicato sui social, Zicchinella ripercorre le fasi che hanno portato alla nascita del nuovo lungomare di Località Chiusa.

Secondo quanto dichiarato dall'ex sindaco, quando la sua amministrazione si è insediata nel 2023, la convenzione relativa all'intervento risultava bloccata a causa di contenziosi che ne avevano rallentato l'iter.

L'amministrazione avrebbe quindi riattivato l'intera procedura, provvedendo all'acquisizione delle aree interessate, all'aggiornamento del progetto e all'approvazione dei successivi passaggi amministrativi necessari per consentire l'avvio dei lavori.

Zicchinella evidenzia come il risultato ottenuto abbia permesso a Simeri Crichi, da lui definito "l'ultimo comune rivierasco della Calabria senza un vero lungomare", di dotarsi finalmente di un'infrastruttura dedicata alla fruizione del litorale.

Le critiche sulla gestione dell'opera

L'ex sindaco sostiene che il progetto definitivo avrebbe potuto essere ancora più ambizioso.

Tra gli elementi che, secondo la sua ricostruzione, erano previsti figurano:

parco giochi acquatico per bambini; palestra all'aperto; panchine smart; un numero maggiore di docce pubbliche; nuovi servizi per favorire la fruizione del lungomare durante tutto l'anno; interventi analoghi anche nelle località di Marincoli e Homomorto.

Zicchinella critica inoltre la scelta di destinare circa 70 mila euro all'installazione di dieci lampioni, sostenendo che tali risorse avrebbero potuto essere impiegate per ampliare i servizi destinati ai cittadini e ai visitatori.

Le opere previste lungo la costa

Nel suo intervento, l'ex primo cittadino afferma che l'obiettivo dell'amministrazione era quello di realizzare un progetto complessivo di valorizzazione dell'intera fascia costiera.

Tra gli interventi ricordati figurano anche il completamento di un tratto di lungomare ad Homomorto e la realizzazione di una pista ciclopedonale destinata a collegare il villaggio Costa Blu con la località Marincoli, opere che, secondo Zicchinella, non hanno avuto seguito dopo la conclusione anticipata dell'esperienza amministrativa.

Eventi estivi e turismo

Nel video viene affrontato anche il tema della promozione turistica.

Secondo l'ex sindaco, il nuovo lungomare avrebbe dovuto essere inaugurato già all'inizio dell'estate con una manifestazione dedicata, accompagnata da spettacoli ed eventi capaci di attrarre visitatori e generare ricadute economiche per le attività commerciali del territorio.

Zicchinella evidenzia inoltre come, a suo giudizio, nell'attuale stagione estiva manchi un calendario strutturato di iniziative pubbliche, elemento che ritiene fondamentale per valorizzare il patrimonio costiero del comune.

La questione dei parcheggi

L'ex sindaco interviene infine anche sulle polemiche relative alla presenza dei parcheggi.

Secondo quanto dichiarato, il progetto del lungomare di Simeri Crichi dispone di numerose aree destinate alla sosta delle automobili nelle immediate vicinanze della passeggiata e le critiche mosse durante la realizzazione dell'opera sarebbero prive di fondamento.

Uno sguardo al futuro

Nella parte conclusiva del suo intervento, Davide Zicchinella ribadisce la volontà di tornare a guidare il Comune, sostenendo che il lavoro svolto negli anni di amministrazione rappresenti la base per proseguire il percorso di sviluppo del territorio.

Il messaggio si chiude con un riferimento al futuro politico del comune e con la convinzione, espressa dall'ex sindaco, che la valorizzazione della costa di Simeri Crichi debba continuare attraverso nuovi investimenti in infrastrutture, servizi e turismo.

Fonte: dichiarazioni e video pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale dell'ex sindaco di Simeri Crichi, Davide Zicchinella.

Video Integrale























