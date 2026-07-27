Bambina investita sul lungomare di Corigliano-Rossano, è grave: trasferita in elisoccorso all'ospedale di Cosenza

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La piccola di 5 anni è stata travolta da un'auto. Il conducente si è fermato subito dopo l'impatto, mentre le forze dell'ordine ricostruiscono l'esatta dinamica dell'incidente

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di sabato a Corigliano-Rossano, dove una bambina di 5 anni è stata investita da un'auto lungo il lungomare cittadino. La piccola ha riportato gravi lesioni agli arti ed è stata trasportata d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Cosenza, dove è stata affidata alle cure dei sanitari.

L'episodio ha scosso profondamente i presenti e riporta l'attenzione sull'importanza della sicurezza stradale, soprattutto nelle aree frequentate da famiglie e bambini durante il periodo estivo.

L'intervento dei soccorsi sul luogo dell'incidente

Subito dopo l'investimento è scattato l'allarme. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, i cui operatori hanno prestato le prime cure alla bambina, valutando immediatamente la gravità delle sue condizioni.

Dopo i primi accertamenti medici, è stato disposto il trasferimento urgente tramite elisoccorso verso l'ospedale di Cosenza, struttura dotata delle specialità necessarie per assistere la piccola.

Il conducente si è fermato dopo l'impatto

Secondo le prime informazioni disponibili, il conducente dell'auto si è fermato immediatamente dopo l'incidente, rimanendo sul posto in attesa dell'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato all'investimento.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. La Polizia Municipale e gli agenti del Commissariato di Corigliano-Rossano della Polizia di Stato stanno effettuando tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile a chiarire la dinamica dell'investimento e ad accertare eventuali responsabilità.

Comunità in apprensione per le condizioni della bambina

La notizia ha suscitato forte preoccupazione nella comunità di Corigliano-Rossano, dove residenti e turisti attendono aggiornamenti sulle condizioni della bambina.

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sia sul suo quadro clinico sia sugli esiti delle indagini avviate dalle autorità competenti.