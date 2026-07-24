- 50 giorni al Mondiale Marathon. Primiero: si avvicina lo show della mtb

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Tra 50 giorni scatta il Mondiale MTB Marathon Elite e Master in Valle di Primiero (TN)

Massimo Debertolis racconta gli ultimi km di un percorso studiato nei minimi dettagli

Da non perdere la 6.a Mythos Primiero Dolomiti e la Mythos Junior Kids Race

Continua il lavoro di Pedali di Marca, iscrizioni aperte a tariffe agevolate

Mancano 50 giorni al via di un weekend memorabile per la MTB internazionale: sabato 12 settembre sarà la località di Primiero San Martino di Castrozza (TN) ad ospitare il prestigioso Campionato del Mondo Marathon UCI Elite, seguito, domenica 13, dai concorrenti Master pronti a competere per l’iride dopo due anni di attesa. Dopo aver svelato gran parte del “suo” percorso, Massimo Debertolis racconta i chilometri conclusivi e potenzialmente decisivi che affronteranno i bikers: “Gli ultimi 10 chilometri di gara cominciano sulla nuova ciclabile che si sviluppa in direzione San Martino. È un tratto impegnativo, caratterizzato da continui tornanti e saliscendi che non permettono di riposarsi. Da lì a poco gli atleti attraverseranno il celebre ponte tibetano della Val de la Vecia, un passaggio adrenalinico di 58 metri immerso nel bosco e sospeso a oltre 20 metri di altezza. Superato il ponte, inizia la salita che conduce a Malga Civertaghe, la più antica malga del Trentino e l’ultimo vero GPM di giornata: si parla infatti di un’ascesa di oltre 3 chilometri dalla pendenza media del 10%, con picchi che superano il 12% nell’ultimo tratto”. Il campione del mondo Marathon 2004 Debertolis prosegue: “Dopo Malga Civertaghe inizia la discesa che porta a fondovalle, prima lungo un single track di circa 500 metri e poi in una picchiata molto tecnica che definisco l'icona della Mythos Primiero Dolomiti. Si tratta di una discesa spettacolare immersa nella natura e su fondo roccioso, che può diventare scivoloso in caso di pioggia, dopo la quale ci si immette nuovamente sulla ciclabile che porta all'abitato di Siror, ai piedi del Sass Maor, una delle meravigliose vette delle Pale di San Martino”.

Negli ultimi chilometri il tracciato dedicato ai Master e agli Elite si differenzia, con questi ultimi che a meno di due chilometri dall'arrivo sono chiamati ad affrontare altri saliscendi da non sottovalutare: “In località Nolesca si presenta un ultimo strappo su cemento da oltre 600 metri e 180 metri di dislivello, molto ripido, con pendenze che toccano il 25%. Una volta superato inizia un altro single track, questa volta meno esigente, che dopo diversi tornanti giunge a Parco Vallombrosa, proprio alle spalle della zona di partenza e arrivo. I tracciati si ricongiungono e si indirizzano così verso il centro di Fiera di Primiero, in via Monte Grappa, dove il pubblico potrà acclamare i concorrenti al traguardo in un’atmosfera che si preannuncia speciale”.

Si chiude così il racconto di un percorso entusiasmante e adrenalinico, studiato nei minimi dettagli da un Debertolis che si è impegnato a fondo nel combinare tratti esigenti e divertenti alle più belle località di un territorio unico come la Valle di Primiero.

I riflettori sono dunque puntati a settembre, per il massimo appuntamento delle ruote artigliate che sabato 12 ospiterà gli atleti Elite nel Campionato del Mondo Marathon UCI e domenica 13 le numerose categorie Master, seguiti dai partecipanti alla 6.a edizione della Mythos Primiero Dolomiti, che ripropone le apprezzate distanze Marathon e Classic, ma anche dai giovani bikers fino ai 12 anni di età della Mythos Junior Kids Race, evento non competitivo allestito nel verde Parco Vallombrosa.

Settembre si avvicina e la società Pedali di Marca continua a lavorare a pieno ritmo ad un evento che gode del prezioso supporto del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, della Comunità di Primiero e dell'APT San Martino. Le iscrizioni al Mondiale Master e alla Mythos Primiero Dolomiti sono disponibili online sul sito dell’evento, potendo sfruttare le tariffe agevolate in vigore. La MTB che conta chiama, e la passione per le ruote artigliate è pronta a rispondere presente nel cuore delle Dolomiti di Primiero!

Info: www.mythosprimiero.com