Tennistavolo in Sardegna: clima sempre più adrenalinico in vista delle Benemerenze

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Conto alla rovescia a Norbello per l'atto conclusivo dell'anno pongistico isolano. Venerdì 24 luglio 2026 i riflettori della Fitet Sardegna si accendono al Villaggio Campeggio Nuraghe Ruju per la consegna delle Benemerenze 2025-2026. La scelta della sede risponde a una precisa logica strategica: l'equa distanza tra il nord e il sud dell'Isola favorisce l'incontro tra le diverse realtà della Sardegna, in un luogo amato dai turisti per il giusto compromesso tra escursioni al mare e prosieguo della giornata distanti dalla calura eccessiva.

L'appuntamento estivo, coordinato dal presidente Simone Carrucciu e dai vertici del comitato, si aprirà nel pomeriggio con l'importante riunione tecnica dedicata alle società affiliate. Successivamente, lo spazio si allargherà ai protagonisti dei passati mesi agonistici e alle autorità invitate. A tenere le fila delle numerose premiazioni istituzionali, scandendo i tempi dal microfono, ci sarà il noto intrattenitore e conduttore radiofonico Matteo Bruni, ormai firma consolidata e garanzia di ritmo per una serata caratterizzata dalla consegna di trofei e targhe ricordo volti a valorizzare l'attività a squadre dei club in ogni serie e i piazzamenti individuali di livello nazionale.

I verdetti agonistici storicizzeranno un'annata da incorniciare, segnata da promozioni storiche nei massimi campionati nazionali a squadre, affermazioni individuali oltre Tirreno e una decisa accelerazione del movimento paralimpico e giovanile. Un percorso di crescita testimoniato anche dalla capacità dei tesserati sardi di raccogliere importanti conferme nei contesti oltre confine.

CERIMONIA BENEMERENZE FITET SARDEGNA

STAGIONE SPORTIVA 2025-2026

(Secondo lancio)

Venerdì 24 luglio 2026 – h. 19:00

NORBELLO (OR) – Villaggio Campeggio Nuraghe Ruju – Località S. Ignazio

FERVONO I PREPARATIVI NELL'ALTO ORISTANESE: TUTTO PRONTO PER IL TRADIZIONALE MOMENTO DI FESTA E DI CONFRONTO

PROGRAMMA

Ore 17:30 – Saluti del Presidente Fitet Sardegna

Ore 17:40 – Riunione e confronto con le Società

Ore 19:00 – Saluti Istituzionali degli ospiti

Ore 19:15 – Cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive 2025/2026 sotto la conduzione di Matteo Bruni

Foto: Nonsolofoto Cagliari