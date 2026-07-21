5 SETTEMBRE, MARCIALONGA RUNNING COOP. 20 NAZIONI, 21 E 26 KM DI EMOZIONI

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Sabato 5 settembre scatta la 24.a corsa targata Marcialonga Running Coop

Tra le Valli di Fiemme e Fassa già 20 Paesi in gara tra i percorsi di 21 e 26 km

Andrighettoni e Della Pasqua raccontano l’evento: “Una gara dalle forti emozioni”

Iscrizioni a tariffe agevolate fino al 31 luglio e speciale combo con Trento Half Marathon

Marcialonga Running Coop è più di una semplice gara: è un appuntamento che da quasi un quarto di secolo richiama corridori da ogni angolo del mondo e di ogni livello tra le Valli di Fiemme e Fassa (TN), cornice ideale per uno degli eventi podistici più amati dell’anno. Il prossimo 5 settembre la 24.a edizione della manifestazione trentina offrirà uno spettacolo assicurato tra la mezza maratona da 21 km e la 26 km, entrambe al via da Moena insieme ai primi frazionisti delle sempre appassionanti staffette.

Sono sempre meno le settimane di attesa per il semaforo verde della 24.a edizione, e Claudia Andrighettoni e Alberto Della Pasqua, esperti runners e protagonisti della scorsa edizione, raccontano cosa significa partecipare ad un evento prestigioso come la Marcialonga Running Coop. Dopo un 2025 in cui ha registrato il miglior tempo da italiana alla maratona di Venezia e ha trionfato nella 26 km della “Running Coop”, la roveretana Claudia Andrighettoni sarà al via con l’obiettivo di difendere il titolo di un evento che conosce molto bene, come racconta: “La mia prima partecipazione risale al 2006 e ogni volta essere ai nastri di partenza mi regala una grande emozione. È una gara che fin dalle prime partecipazioni mi è rimasta nel cuore per ambientazione e atmosfera, e a cui cerco di partecipare ogni anno anche con i miei figli, impegnati a loro volta nella Minirunning”. La forte runner classe 1981, che in carriera ha conquistato diversi successi in campo nazionale, aggiunge: “La vittoria dell’anno scorso è stata speciale e per certi versi inaspettata. Le sensazioni che ho provato quel giorno le ricordo nitidamente, in particolare l’emozione che cresceva man mano che mi avvicinavo al traguardo, dove ad accogliermi c’era tutta la mia famiglia. Con loro cogliamo l’occasione di trascorrere il resto del weekend in un territorio fantastico, passeggiando tutti insieme in alta quota”.

Dopo il 3° posto conquistato nella 21 km dell’anno scorso alle spalle dei keniani Geoffrey Githuku Chege e Collins Kiplangat, sarà un ritorno atteso anche quello di Alberto Della Pasqua. Il runner romagnolo classe 1991, campione europeo di Duathlon Sprint nel 2015, dovrà però vedersela anche quest’anno con due gazzelle africane che rispondo ai nomi di Enos Kakopil e Lengen Lolkurraru, confermati in un parterre che in totale conta già 20 nazioni rappresentate. “L’anno scorso è stata la mia prima volta alla Marcialonga Running Coop – racconta Della Pasqua. – È nato tutto un po’ per caso, ero in ferie in Val di Fassa e quando ho scoperto che si disputava la gara ho deciso di partecipare senza pensarci troppo. Mi è piaciuta tantissimo, è stata dura ma incredibilmente entusiasmante, in un contesto speciale circondato da una location davvero unica. Nel momento esatto in cui ho tagliato il traguardo ho deciso che sarei tornato l’anno successivo, e così l’obiettivo sarà confermare l’ottimo risultato dell’anno scorso, anche se qualche infortunio ha condizionato il mio ultimo mese”. Della Pasqua ha poi concluso ricordando quello straordinario successo di 11 anni fa: “Vincere gli europei assoluti di Duathlon Sprint fu il coronamento di un sogno e il mio miglior risultato in carriera. È un ricordo speciale che porto con me da quando tagliai quel traguardo. Il tempo passa in fretta, oggi sono fisioterapista, lavoro in un poliambulatorio a tempo pieno e quest’anno sono entrato nella categoria master 35, ma la passione per la corsa rimane sempre altissima e non vedo l’ora di tornare al via!”.

Le iscrizioni alla Marcialonga Running Coop sono disponibili online ad una tariffa agevolata valida fino a venerdì 31 luglio da 40 € per la 21 e la 26 km, mentre per le staffette si attesta a 90 € fino al 14 agosto. Da non perdere anche la speciale promozione che unisce la Marcialonga Running Coop e la Trento Half Marathon del 27 settembre, in vigore anch’essa fino al 31 luglio.

Il 5 settembre i riflettori saranno puntati anche sui numerosi eventi collaterali proposti dal comitato di Marcialonga, che impreziosiranno una giornata ricca di azione e divertimento partendo dalla Minirunning dedicata ai più piccoli, passando per la sfida nella sfida della Coop Running Trophy riservata ai soci delle Cooperative di Consumo italiane ed europee, oltre alla 2.a edizione della Run Ex Alto Trophy e l’Expo Village allestito a Moena a partire da venerdì 4 settembre.

Info: www.marcialonga.it