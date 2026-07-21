Ardore: salta il progetto “Comprensorio Locride 1909”. Niente iscrizione al campionato di Promozione.

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Fallisce il tentativo di creare una nuova realtà calcistica nella Locride: il passo indietro di alcuni aderenti blocca il progetto

L'ASD Ardore chiude ufficialmente il capitolo calcistico dopo sei anni di encomiabile attività che aveva portato la società amaranto, diretta dal Presidente Eugenio Minniti, al massimo livello regionale…l’Eccellenza! Infatti, il tentativo di andare avanti, pur tra mille difficoltà legate soprattutto all’aspetto economico, è naufragato proprio negli ultimissimi giorni con l’abbandono del progetto da parte di figure importanti che, inizialmente, avevano manifestato grande interesse.

Pertanto, quella che era stata presentata come un'iniziativa destinata a unire le principali realtà calcistiche della Locride, denominata appunto “Comprensorio Locride 1909”, non vedrà più la luce. La mancata adesione definitiva di alcuni soggetti coinvolti ha infatti impedito il completamento dell'iter necessario, con la conseguenza più pesante: la mancata iscrizione al campionato di Promozione. La vicenda rappresenta una svolta importante per il calcio del territorio e segna la conclusione di un percorso sportivo iniziato nel 2019 dall'ASD Ardore.

Comprensorio Locride 1909, il progetto si ferma all'ultimo momento. Nelle scorse settimane era stato annunciato con entusiasmo il progetto “Associazione Comprensorio Locride 1909”, nato con l'obiettivo di creare un'unica società capace di rappresentare l'intero comprensorio della Locride, mettendo da parte i tradizionali campanilismi e valorizzando le migliori risorse del territorio. Per consentire la nascita della nuova realtà, l'ASD Ardore aveva messo a disposizione il proprio titolo sportivo (Promozione), completando anche il cambio ufficiale della denominazione societaria. Tutto lasciava pensare che il percorso fosse ormai definito.

Tuttavia, proprio nell'ultimo giorno utile per completare gli adempimenti federali, alcuni rappresentanti che avevano inizialmente confermato la propria partecipazione hanno deciso di ritirarsi dal progetto, facendo venir meno le condizioni indispensabili per la sua realizzazione.

Nessuna iscrizione in Promozione: Ardore ripartirà con una sola squadra in Prima Categoria. Il venir meno dell'accordo tra le parti non ha soltanto determinato la fine del progetto “Comprensorio Locride 1909”, ma ha reso impossibile anche l'iscrizione della squadra al prossimo campionato di Promozione mantenendo la denominazione ASD Ardore.

Di conseguenza, nella prossima stagione calcistica il paese di Ardore sarà rappresentato da una sola formazione impegnata nel campionato di Prima Categoria, chiudendo così un'importante esperienza maturata nelle categorie superiori del calcio dilettantistico calabrese. Quindi, un danno non solo sportivo ma anche sociale per i tanti ragazzi che ambivano a frequentare e crescere con il carattere ed i valori dello sport.

Si chiude un ciclo iniziato nel 2019. Con questa decisione termina un percorso iniziato nel 2019 e caratterizzato da una crescita costante della società. In pochi anni l'ASD Ardore è riuscita a conquistare risultati prestigiosi, arrivando fino alla Serie A regionale (Eccellenza), grazie al lavoro della dirigenza, dello staff tecnico, dei calciatori e di tutti coloro che hanno sostenuto il progetto. Un ciclo che lascia in eredità vittorie, sacrifici e una storia sportiva destinata a rimanere nella memoria dei tifosi amaranto.

Il rammarico della società: sfuma un'occasione per il calcio della Locride. Nel comunicato diffuso dalla società, pubblicato sui social, emerge soprattutto il rammarico per un'opportunità ritenuta storica per il calcio della Locride. L'obiettivo era quello di costruire una realtà condivisa, fondata sulla collaborazione tra diverse componenti del territorio e su una visione comune del futuro.

Secondo quanto spiegato dall'ASD Ardore, il venir meno dell'unità d'intenti e le differenti visioni sul progetto hanno impedito di proseguire lungo il percorso intrapreso, nonostante il forte impegno profuso dalla società e dai sostenitori dell'iniziativa.

Un ringraziamento particolare viene rivolto a Leo Modafferi e agli amici di Locri che hanno creduto nel progetto, dedicando tempo, energie e risorse nel tentativo di dare vita a una nuova esperienza calcistica.

Il futuro dell'ASD Ardore. La conclusione del progetto “Comprensorio Locride 1909” apre ora una nuova fase per l'ASD Ardore. Pur con la delusione per la mancata iscrizione in Promozione, la società sottolinea di aver operato sempre nell'interesse del club, dei propri colori, dei tifosi e dell'intero territorio. Intanto, sul fronte tecnico, restano -al momento- senza squadra anche il tecnico Giuseppe Giovinazzo e il direttore generale Giuseppe Licandro, figure che erano state indicate come punti di riferimento del nuovo progetto sportivo. Nonostante l'epilogo negativo, la vicenda lascia aperto il dibattito sul futuro del calcio nella Locride e sulla possibilità, in futuro, di costruire un percorso condiviso tra le società del territorio.