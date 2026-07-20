Donatella Rettore accende il primo weekend del Garda Festival 2026

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Garda Festival 2026 - 4th Lake Garda International Festival

Dal 24 luglio al 1° agosto 2026 – “OLTRE LA SUPERFICIE”

Venerdì 24 luglio si inaugura a Peschiera del Garda la 4ª edizione del Garda Festival: tre serate d'autore con l'anteprima discografica di Jacopo Taddei e Filippo Farinelli, il talk “Splendida-Mente” e il Premio Cigno del Garda a Donatella Rettore e un concerto speciale con I Musici Piccinniani per i 270 anni dalla nascita di Mozart.

Al via venerdì 24 luglio la 4ª edizione del Garda Festival 2026 – Lake Garda International Festival,rassegna sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, con un weekend inaugurale di altissimo livello artistico.

Sul palco del Teatro Estivo della Caserma d'Artiglieria di Peschiera del Garda arrivano Jacopo Taddei e Filippo Farinelli, che con Shaping the Curve presentano in anteprima esclusiva i brani del loro nuovo progetto discografico. Sabato 25 luglio è la volta di Donatella Rettore, icona pop anticonformista della musica italiana con oltre 27 milioni di dischi venduti nel mondo. Rettore è protagonista del talk esclusivo Splendida-Mente e insignita del Premio Cigno del Garda 2026. Domenica 26 luglio chiudono il primo finesettimana di eventi I Musici Piccinniani celebrando i 270 anni dalla nascita di Mozart con il concerto The Mozart Wunderkammer. Tre serate e un solo filo conduttore: la meraviglia di ciò che si scopre guardando “oltre la superficie”.

«Il Garda Festival rappresenta un modo concreto di avvicinare il pubblico alla bellezza, offrendo esperienze che uniscono qualità artistica dal respiro internazionale e connessione con l’identità del territorio», affermaMaximilien Seren-Piccinni, Presidente del Fondo Niccolò Piccinni, ente promotore della manifestazione e Direttore Artistico del Festival. «Il tema di quest'anno, “Oltre la superficie”, nasce da un desiderio preciso: superare le apparenze per guardare dentro le cose, esplorando l'animo umano in modo più profondo».

PROGRAMMA DAL 24 AL 26 LUGLIO

Tre appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Venerdì 24 luglio 2026, ore 21.15

Teatro Estivo Caserma d'Artiglieria di Porta Verona – Peschiera del Garda

JACOPO TADDEI E FILIPPO FARINELLI

SHAPING THE CURVE

Il celebre sassofonista internazionale Jacopo Taddei accanto al pianoforte di Filippo Farinelli crea un duo tra i più interessanti della scena musicale italiana, distinguendosi per la forte intesa, il virtuosismo e l'eleganza interpretativa. In questa occasione i due musicisti omaggiano celebri opere della settima arte interpretando composizioni che uniscono brillantezza ritmica, raffinatezza jazzistica e lirismo cinematografico. Il concerto rappresenta anche una preziosa ed esclusiva première: il pubblico potrà ascoltare in anteprima i brani del nuovo, imminente progetto discografico dei due artisti.

Sabato 25 luglio 2026, ore 19.15

Teatro Estivo Caserma d'Artiglieria di Porta Verona – Peschiera del Garda

DONATELLA RETTORE

SPLENDIDA-MENTE

Talk esclusivo con l'artista che ripercorre tutta la sua carriera e consegna del Premio Cigno del Garda 2026 powered by Cantine Vitevis

Artista provocatoria e anticonformista, capace di scardinare i tabù della musica italiana con ironia sfrontata e tagliente: Donatella Rettore si racconta al pubblico senza filtri in una conversazione esclusiva, ripercorrendo i suoi successi con lo stile sempre innovativo e camaleontico che l'ha messa in anticipo sui tempi. Aneddoti di vita sul palcoscenico e dietro le quinte, incontri straordinari, passioni e provocazioni di una carriera fuori dagli schemi.

Il Garda Festival la omaggia con il Premio Cigno del Garda 2026 powered by Cantine Vitevis per la sua natura ribelle, che la rende un'icona intramontabile e ancora oggi punto di riferimento fondamentale per le nuove generazioni.

Cantautrice, paroliera e attrice, Donatella Rettore ha pubblicato 19 album e venduto oltre 27 milioni di dischi nel mondo. Ha firmato brani entrati nell'immaginario collettivo come Splendido Splendente e Kobra, è tornata al Festival di Sanremo nel 2022 con Ditonellapiaga e Chimica, disco di platino, e nel 2025 ha pubblicato il nuovo album Antidiva Putiferio. Nel 2023 l'Università IULM le ha conferito il primo Master honoris causa in Management delle Risorse Artistiche e Culturali.

Domenica 26 luglio 2026, ore 21.15

Teatro Estivo Caserma d'Artiglieria di Porta Verona – Peschiera del Garda

I MUSICI PICCINNIANI

THE MOZART WUNDERKAMMER

I Musici Piccinniani, la nuova realtà del Fondo Niccolò Piccinni dedicata all'eccellenza della produzione musicale italiana, celebrano i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart ripercorrendo le passioni musicali della sua prima produzione giovanile.

In questa serata si esibiranno Filippo Passarella e Irene Benciolini al violino; Davide Bravo alla viola e al violoncello Anna Benciolini.

Il concerto invita il pubblico nell'ideale stanza delle meraviglie del Cigno di Salisburgo, esplorando gli incontri e le folgorazioni artistiche che hanno alimentato il suo talento e mostrato come ha assorbito la musica del suo tempo. Un incontro fresco e vitale, tra I Musici Piccinniani e il giovane Amadeus, all'insegna della giovinezza. Il concerto è realizzato con il sostegno di BCC Valpolicella Benaco.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Venerdì 31 luglio 2026, ore 21.15 | Chiesa di San Martino – Peschiera del Garda

VITTORIO BENAGLIA - VIOLA NOCTURNA

Sabato 1° agosto 2026, ore 21.15 | Conservatorio "E. F. Dall'Abaco" – Verona

44° PREMIO PICCINNI CON PIER LUIGI PIZZI ED ELENA MOȘUC

PARTNER E SPONSOR

Evento sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo.

Banca Ifis, main sponsor dell’edizione 2026 del Garda Festival, rinnova il proprio sostegno al progetto per il secondo anno consecutivo, a testimonianza dell’impegno nel valorizzare cultura e territorio come leve di coesione sociale e qualità della vita, in linea con le attività del proprio Social Impact Lab Kaleidos e con il brand Ifis Art. Cantine Vitevis, main partner 2026, celebra il secondo anno consecutivo di collaborazione con una etichetta limited edition realizzata a partire dal visual grafico del Garda Festival 2026, applicata sulle bottiglie di Garda DOC Brut. Patrocini: Ambasciata del Belgio, Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana, Comune di Peschiera del Garda, Comune di Verona, Destination Verona e Garda Foundation. Con il sostegno di: Otto per mille Chiesa Luterana, Verona Interporto Quadrante Europa, Fondazione Credito Bergamasco, BCC Valpolicella Benaco. Sponsor: Gruppo Itas Assicurazioni, Marniga Assicurazioni, Parc Hotels Italia. Partner tecnici: Conservatorio di Verona "E.F. Dall'Abaco", Verona Stone District, Istituto Salesiani San Zeno di Verona. Media Partner ufficiale: Radio Pico.

Informazioni sul programma degli eventi: www.gardafestival.com