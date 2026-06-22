15 Years Forward: Digital Angels celebra quindici anni di crescita e guarda al futuro

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ROMA 19/06/2026 – Digital Angels celebra 15 anni di attività e di crescita nel mercato del marketing tramite la campagna “15 years forward”:

Dal 2011 guardiamo al futuro. Trasformiamo l’esperienza in nuove direzioni.

È così che anticipiamo il cambiamento, acceleriamo idee, strategie e soluzioni.

Accanto ai nostri clienti, un passo prima. Per stare sempre un passo avanti.

In questi 15 “anni davanti” abbiamo trasformato la nostra esperienza, le competenze e i risultati in nuove traiettorie. Un percorso che ci ha permesso di accompagnare centinaia di Brand e Clienti in percorsi che hanno fatto crescere le loro visioni trasformandole in risultati concreti e misurabili ed elevando il loro potenziale di marketing.

Oggi Digital Angels opera attraverso le sedi di Roma e Milano e conta un team di 100 Angels, con competenze avanzate nei rispettivi ambiti. Nel 2025 l’agenzia ha registrato un fatturato di 28,8 milioni di euro (+80% sul ‘24) e ha gestito oltre 40 milioni di euro di investimenti media. Le stime a metà anno proiettano una crescita del 30% YoY ed un billing di 50 milioni di euro per il 2026, confermando il percorso di sviluppo costante e di crescita vigorosa nel lungo periodo.

“Quindici anni fa siamo nati come esperti di Google e Facebook, e da allora non abbiamo smesso di innovare, integrando canali e strumenti, anticipando le novità del settore, migliorando l’offerta con servizi di social media marketing, poi strategy, creatività, offline, influencer marketing, data & analytics e da ultimo l’intelligenza artificiale” - Afferma Dichiara Piermario Tedeschi, Managing Director dell’agenzia.

“La scommessa iniziale insita nel nostro nome era creare un’agenzia che stesse sempre al fianco dei Brand, come veri e propri partner, affidabili, competitivi ed innovatori. Oggi quella scommessa ha un nome, due sedi, cento persone e risultati che parlano da soli. L’elemento che mi rende più orgoglioso è la direzione in cui stiamo andando: accanto ai nostri Clienti, ma un passo prima. Per stare sempre un passo avanti.”.

Tra le tappe più significative degli ultimi anni emergono: il lancio dell’agenzia creativa interna nel 2022 e il rebranding del 2024, che ha segnato una nuova fase di evoluzione per l’agenzia, rafforzando posizionamento e visione strategica. Nel 2025 è stato inoltre lanciato DAs Media, lo smart media centre di Digital Angels. Il nuovo centro media è fondato su un modello che integra competenze, dati e Intelligenza Artificiale.

Dietro questi risultati ci sono gli Angels, oggi 100 straordinari professionisti con competenze avanzate, uniti da una cultura che unisce disciplina, creatività e formazione continua. Una squadra di talenti che cresce insieme all'agenzia, in un percorso di sviluppo rafforzato anche dai riconoscimenti ottenuti in ambito ESG.

Quindici anni di crescita non si costruiscono da soli. A tutti i brand, le aziende e le istituzioni che ci hanno scelto va il nostro ringraziamento più sincero. Noi li chiamiamo VICs - Very Important Clients - ed è grazie a loro che abbiamo trasformato visioni ambiziose in risultati concreti.

Per celebrare questo importante anniversario, lo scorso 18 giugno Digital Angels ha riunito tutte le persone che, in modi diversi, hanno preso parte alla storia di Digital Angels. L’evento, ospitato a Roma nella splendida cornice di Villa Brasini, è stato un’occasione per ripercorrere le tappe principali di questo percorso, condividere risultati e guardare alle sfide future.