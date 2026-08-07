Valentino Beach Club festeggia 10 anni: un decennio di mare, inclusione e barriere abbattute

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Un traguardo importante all'insegna dell'accoglienza, della condivisione e dell'accessibilità: lunedì 10 agosto il Valentino Beach Club, lo stabilimento balneare accessibile gestito dalla Cooperativa Sociale Zarapoti, nel quartiere marinaro di Catanzaro, zona Giovino, celebra il suo decimo anniversario con un evento speciale aperto al pubblico, alle autorità e alla comunità locale.

Nel corso di questo decennio, la spiaggia si è distinta come un punto di riferimento per l'abbattimento delle barriere fisiche e culturali, rendendo il mare uno spazio aperto e un diritto accessibile a tutti, in un ambiente accogliente e senza limiti.

Alle ore 12:00 si terrà un appuntamento speciale per ripercorrere la storia e i valori dello stabilimento. Durante l'incontro si susseguiranno le testimonianze dirette dei clienti e gli interventi delle autorità istituzionali presenti, per poi concludere con il tradizionale taglio della torta e un brindisi condiviso con tutti i partecipanti.

“Dieci anni di mare, di sorrisi e di barriere abbattute. In questo decennio abbiamo avuto l'onore di accogliere migliaia di voi, rendendo la nostra spiaggia una vera casa per tutti: aperta, accogliente e senza limiti”, sottolinea lo staff del Valentino Beach Club, invitando l'intera cittadinanza a festeggiare insieme questo fondamentale traguardo.