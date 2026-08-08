Catanzaro. Incidente mortale sulla SS106 a Pietragrande: un morto e tre feriti nello scontro tra auto e moto

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Tragico incidente sulla Statale 106 nei pressi dello svincolo di Pietragrande. Coinvolte una Fiat Panda, un’Audi e una motocicletta. Sul posto Vigili del Fuoco, sanitari del 118 e Carabinieri. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni

Un grave incidente stradale sulla SS106 si è verificato in prossimità dello svincolo per Pietragrande, lungo uno dei principali collegamenti della costa ionica catanzarese. Il bilancio del sinistro è particolarmente pesante: una persona ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti tre mezzi: una Fiat Panda, un'Audi e una motocicletta. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, appartenenti al Distaccamento di Soverato, insieme al personale sanitario e alle forze dell'ordine.

Un morto e tre feriti nell'incidente sulla SS106

Secondo le informazioni disponibili, a perdere la vita è stato il conducente della Fiat Panda. Per l'uomo, purtroppo, non è stato possibile evitare il tragico epilogo.

Sono invece tre le persone rimaste ferite in seguito all'impatto. I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del SUEM 118 nelle delicate operazioni di soccorso.

Dopo essere stati immobilizzati e stabilizzati, i feriti sono stati affidati alle cure dei sanitari e successivamente trasferiti in struttura ospedaliera per gli accertamenti e le cure necessarie.

L'intervento dei Vigili del Fuoco di Soverato

Particolarmente impegnativo l'intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Soverato, chiamati a operare in uno scenario caratterizzato dalla presenza dei mezzi incidentati e di numerosi detriti sulla carreggiata.

Terminate le operazioni di assistenza alle persone coinvolte, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell'intera area interessata dal sinistro, eliminando le situazioni di potenziale pericolo per i soccorritori e per la successiva riapertura della strada.

SS106 chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni

Per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell'area e gli accertamenti necessari, il tratto della SS106 interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia.

La chiusura si è resa necessaria anche per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi sul luogo dell'impatto senza ulteriori rischi.

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, ai quali spettano gli adempimenti di competenza e i rilievi necessari per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente sulla SS106.

Saranno gli accertamenti condotti sulla carreggiata e sui mezzi coinvolti a consentire di ricostruire la sequenza degli eventi e stabilire le circostanze che hanno portato alla collisione. Al momento è quindi opportuno non formulare ipotesi sulle cause del tragico incidente.

Ancora sangue lungo la Statale 106

L'episodio riporta drammaticamente l'attenzione sul tema della sicurezza stradale lungo la SS106, arteria fondamentale per gli spostamenti lungo la fascia ionica calabrese e quotidianamente percorsa da migliaia di automobilisti.

Quello avvenuto nei pressi dello svincolo di Pietragrande lascia un bilancio di un morto e tre feriti, mentre proseguono gli accertamenti delle autorità per fare piena luce sull'accaduto.