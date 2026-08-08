Soverato e Montepaone Lido, arriva la Linea NEW 7: bus notturni per la movida estiva

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Il sindaco di Soverato Daniele Vacca annuncia il nuovo collegamento serale e notturno con Montepaone Lido, attivo nei weekend e nei festivi

Una nuova opportunità per muoversi lungo la costa ionica durante le serate estive senza utilizzare necessariamente l’auto. Il sindaco di Soverato Daniele Vacca, attraverso la propria pagina Facebook ufficiale, ha annunciato l’attivazione della Linea NEW 7, il servizio straordinario di trasporto pubblico che collega Soverato e Montepaone Lido nelle ore serali e notturne.

L’iniziativa, promossa dai Comuni di Soverato e Montepaone, punta a rendere più semplici e sicuri gli spostamenti durante i fine settimana estivi, offrendo a giovani, residenti e turisti un’alternativa concreta all’uso dell’automobile.

Daniele Vacca presenta la nuova Linea NEW 7

Nel comunicare l’avvio del servizio, il sindaco Daniele Vacca ha sottolineato l’importanza di una mobilità più efficiente durante il periodo estivo, soprattutto nelle ore in cui aumenta la presenza di persone nei locali, sul lungomare e nelle zone della movida di Soverato.

La Linea NEW 7 nasce quindi con un duplice obiettivo: facilitare gli spostamenti tra le due località costiere e contribuire a ridurre il traffico veicolare, favorendo allo stesso tempo una maggiore sicurezza nelle ore notturne.

Collegamenti tra Soverato e Montepaone Lido

Il servizio collega due punti strategici del territorio: la Stazione RFI di Montepaone Lido e l’Autostazione di Soverato.

La linea è attiva sabato, domenica e nei giorni festivi, con corse che iniziano in serata e proseguono fino alle prime ore del mattino.

L’iniziativa rientra nel servizio estivo potenziato ed è realizzata con il coinvolgimento della Regione Calabria, del Comune di Soverato, del Comune di Montepaone e in collaborazione con Ferrovie della Calabria.

Orari da Montepaone Lido a Soverato

Le partenze dalla Stazione RFI di Montepaone Lido in direzione dell’Autostazione di Soverato sono previste alle:

19:30 – 21:00 – 22:30 – 00:00 – 01:30 – 02:40 – 03:50 – 05:20

Gli arrivi a Soverato Autostazione sono programmati rispettivamente alle:

19:47 – 21:17 – 22:47 – 00:17 – 01:47 – 02:57 – 04:07 – 05:37

La durata indicativa del viaggio è di circa 17 minuti.

Orari da Soverato a Montepaone Lido

Per il percorso inverso, dall’Autostazione di Soverato verso la Stazione RFI di Montepaone Lido, le partenze sono previste alle:

20:05 – 21:35 – 23:05 – 00:35 – 02:05 – 03:15 – 04:25 – 05:55

Gli arrivi a Montepaone Lido sono previsti alle:

20:22 – 21:52 – 23:22 – 00:52 – 02:22 – 03:32 – 04:42 – 06:12

Anche in questo caso il tempo di percorrenza è di circa 17 minuti.

Un servizio pensato per giovani, residenti e turisti

La nuova linea bus tra Soverato e Montepaone Lido assume particolare rilevanza durante il periodo estivo, quando la fascia costiera registra un aumento significativo delle presenze e cresce la frequentazione di ristoranti, locali, stabilimenti balneari e luoghi di intrattenimento.

Il servizio permette di raggiungere più facilmente le principali aree della movida di Soverato e Montepaone, riducendo la necessità di utilizzare mezzi privati e alleggerendo anche la pressione su traffico e parcheggi.

La scelta di garantire corse fino alle prime ore del mattino rende la Linea NEW 7 particolarmente adatta alle esigenze del pubblico serale e notturno.

Daniele Vacca punta su mobilità e sicurezza

L’annuncio del sindaco di Soverato Daniele Vacca mette quindi al centro due temi particolarmente importanti per la stagione estiva: mobilità e sicurezza.

L’ultima corsa da Montepaone Lido parte alle 5:20, mentre da Soverato è possibile partire fino alle 5:55, con arrivo alla Stazione RFI di Montepaone Lido alle 6:12.

Una fascia oraria ampia che punta a rendere il trasporto pubblico una vera alternativa all’automobile e a migliorare i collegamenti lungo uno dei tratti più frequentati della costa ionica catanzarese.

Il messaggio lanciato dall’amministrazione comunale è chiaro: vivere le serate estive utilizzando maggiormente il trasporto pubblico, lasciando l’auto a casa quando possibile e potendo contare su collegamenti dedicati anche durante la notte.