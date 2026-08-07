Catanzaro. Incidente sulla nuova SS106 vicino all’uscita di Squillace, violento scontro tra auto e moto

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un incidente stradale sulla nuova SS106 si è verificato in prossimità dell’uscita di Squillace, coinvolgendo un’automobile e una motocicletta. L’impatto è avvenuto nel tratto in cui termina la doppia corsia, nei pressi della biforcazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine, mentre lungo la statale si sono formate lunghe code.

La prima ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto e non ancora confermate ufficialmente, l’automobilista avrebbe tentato di effettuare un’inversione di marcia nei pressi della biforcazione situata vicino all’uscita di Squillace.

Durante la manovra si sarebbe verificato il violento impatto con una moto in transito sulla Statale 106. A seguito dello scontro, la motocicletta è finita sull’asfalto.

La dinamica dovrà comunque essere accertata dalle autorità: l’ipotesi dell’inversione di marcia rappresenta al momento soltanto una prima ricostruzione.

Soccorsi e rilievi sulla SS106

Sul luogo dell’incidente sulla SS106 a Squillace è intervenuta un’ambulanza per prestare le prime cure alle persone coinvolte. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Si registrano feriti, ma al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla gravità delle loro condizioni.

Traffico rallentato e lunghe code

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione della nuova SS106. Nel tratto interessato si sono formate lunghe code, chiaramente visibili anche dalle immagini scattate sul posto.

La presenza dei mezzi coinvolti e le operazioni di soccorso e di rilievo hanno determinato rallentamenti in prossimità dell’uscita di Squillace.

Si attendono aggiornamenti

Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori informazioni sulle condizioni dei feriti e sulla dinamica dell’incidente tra auto e moto sulla SS106.

Saranno gli accertamenti delle autorità a chiarire definitivamente le cause e le eventuali responsabilità dello scontro.