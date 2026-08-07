Cinghiali tra le strade di Lamezia Terme, cresce la preoccupazione dei cittadini
La presenza degli animali viene segnalata soprattutto nelle ore serali vicino alle abitazioni. Oscar Branca porta il caso in Consiglio comunale e chiede interventi per la sicurezza
La presenza di cinghiali a Lamezia Terme sta diventando motivo di crescente preoccupazione. Da diverse settimane arrivano segnalazioni relative ad animali avvistati in varie zone della città, con episodi che interesserebbero anche aree vicine alle abitazioni.
A destare particolare attenzione è la comparsa dei cinghiali in branco nelle ore serali, quando la presenza degli animali può rappresentare un problema non soltanto per chi si trova a piedi negli spazi pubblici, ma anche per gli automobilisti.
Il caso dei cinghiali arriva in Consiglio comunale
La situazione è stata portata all'attenzione dell'amministrazione attraverso un'interrogazione presentata al sindaco dall'esponente di un gruppo civico in Consiglio comunale, Oscar Branca.
Secondo Branca, infatti, gli avvistamenti non possono più essere considerati semplici episodi isolati. Nell'interrogazione viene sottolineata la necessità di affrontare il fenomeno prima che possa verificarsi un episodio con conseguenze serie per le persone.
"La presenza dei cinghiali in città non è più un episodio sporadico, ma un problema che sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti", sostiene Branca, richiamando le istituzioni alla necessità di intervenire tempestivamente.
Preoccupazione nelle ore serali vicino alle abitazioni
Uno degli aspetti maggiormente evidenziati riguarda la presenza degli animali nei pressi delle abitazioni, soprattutto durante la sera.
L'avvicinamento dei cinghiali alle aree urbane può creare situazioni difficili da gestire, in particolare quando gli esemplari si muovono in gruppo. La questione assume quindi una rilevanza legata alla sicurezza urbana, soprattutto nelle zone frequentate da pedoni e residenti.
Branca chiede che il problema venga affrontato attraverso misure concrete, coinvolgendo non soltanto il Comune ma anche gli altri enti che hanno competenze nella gestione della fauna selvatica.
Rischi anche per gli automobilisti
La presenza dei cinghiali sulle strade di Lamezia Terme pone inoltre il problema della sicurezza della circolazione.
L'attraversamento improvviso di un animale può infatti creare un pericolo per chi si trova alla guida, soprattutto nelle ore serali e nei tratti con minore visibilità. Un rischio che diventa ancora più rilevante quando gli avvistamenti riguardano più esemplari contemporaneamente.
Nell'interrogazione vengono quindi richiamate due esigenze: tutelare le persone che frequentano gli spazi pubblici e ridurre il rischio di incidenti stradali causati dai cinghiali.
Chiesti interventi al Comune di Lamezia Terme
Al centro dell'iniziativa politica c'è ora la richiesta di conoscere quali provvedimenti l'Amministrazione comunale di Lamezia Terme intenda adottare per affrontare il fenomeno.
Branca domanda in particolare quali azioni possano essere avviate, insieme agli enti competenti, per contenere la presenza degli animali nelle zone urbane e garantire maggiori condizioni di sicurezza.
"Continuerò a seguire questa vicenda affinché vengano adottate misure concrete ed efficaci per tutelare la nostra comunità", afferma il consigliere, chiedendo risposte in tempi rapidi.
Cinghiali in città, un fenomeno da tenere sotto controllo
Gli avvistamenti delle ultime settimane pongono dunque l'attenzione sulla necessità di gestire la presenza della fauna selvatica nelle aree urbane attraverso interventi coordinati.
Per Lamezia Terme la priorità indicata nell'interrogazione è evitare che la presenza dei cinghiali possa trasformarsi in un pericolo per residenti, pedoni e automobilisti.
L'attenzione si sposta adesso sulla risposta dell'amministrazione comunale e sulle eventuali iniziative che potranno essere adottate per contenere il fenomeno dei cinghiali a Lamezia Terme e aumentare la sicurezza nelle zone interessate dagli avvistamenti.
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