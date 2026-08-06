Addio a Francesco Guccini, si spegne il poeta della canzone d'autore italiana

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Francesco Guccini è morto a 86 anni. La sua eredità tra musica, letteratura e cultura continuerà a vivere attraverso le sue opere e il ricordo di intere generazioni

L'Italia perde uno dei suoi più grandi interpreti della canzone d'autore. Francesco Guccini è morto all'età di 86 anni nella sua amata Pavana, il piccolo borgo dell'Appennino tosco-emiliano che aveva scelto come rifugio negli ultimi anni della sua vita. Accanto a lui, fino all'ultimo, la moglie Raffaella, la figlia Teresa e i familiari più stretti.

I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata, mentre nel mese di settembre è prevista una cerimonia pubblica per ricordare un artista che ha lasciato un segno profondo nella cultura italiana.

L'ultima testimonianza di Francesco Guccini

Pochi mesi prima della sua scomparsa, Francesco Guccini aveva concluso il lavoro sul libro Calde le pere!, in uscita postuma a settembre. Tra le sue ultime riflessioni rimangono parole che sintetizzano perfettamente la sua visione della vita e della scrittura:

"Le parole sono importanti e il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose."

Una frase che rappresenta l'essenza della sua poetica, costruita sulla forza del linguaggio, della memoria e della capacità di raccontare la realtà attraverso la musica.

L'ultima apparizione pubblica risale al mese di maggio, quando partecipò ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia all'inaugurazione della mostra Canterò soltanto il tempo, titolo ispirato a uno dei suoi versi più celebri.

Chi era Francesco Guccini

Nato a Modena il 14 giugno 1940, Guccini trascorse gran parte dell'infanzia tra i paesaggi dell'Appennino tosco-emiliano, luoghi che sarebbero diventati protagonisti di molte delle sue opere.

Prima di affermarsi come musicista lavorò come giornalista e pubblicitario. Insegnò inoltre lingua italiana presso il Dickinson College e nella sede bolognese della Johns Hopkins University, dimostrando fin da giovane una profonda passione per la letteratura e la cultura.

Il suo ingresso nel panorama musicale avvenne inizialmente come autore per altri interpreti, firmando canzoni destinate a diventare classici della musica italiana.

Le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana

Negli anni Sessanta e Settanta Francesco Guccini diventò uno dei simboli della musica d'autore italiana, distinguendosi per testi profondi, ricchi di riferimenti storici, filosofici e letterari.

Tra i brani che hanno attraversato le generazioni figurano:

La locomotiva

Dio è morto

Auschwitz

Il vecchio e il bambino

Vedi cara

Incontro

Autogrill

Piccola città

Canzone per un'amica

Cirano

L'avvelenata

Molte di queste composizioni sono diventate autentici simboli culturali, ancora oggi cantate e studiate per il loro valore artistico e sociale.

Non solo cantautore, ma anche scrittore e intellettuale

Ridurre Francesco Guccini al solo ruolo di cantautore sarebbe limitante.

Nel corso della sua carriera è stato infatti anche scrittore, autore teatrale, sceneggiatore, attore e autore di colonne sonore. La sua produzione letteraria comprende romanzi autobiografici, racconti e numerosi libri scritti anche insieme a Loriano Macchiavelli.

Tra le opere più apprezzate figurano:

Crònache Epafàniche

Vacca d'un cane

Cittanòva Blues

Tralummescuro, finalista al Premio Campiello nel 2020

il Dizionario del dialetto di Pavana

La sua scrittura si è sempre distinta per l'attenzione alla lingua italiana e alle tradizioni popolari, unite a una straordinaria cultura storica e letteraria.

Un artista capace di parlare a generazioni diverse

La forza di Francesco Guccini è stata quella di raccontare il tempo senza mai cedere alla retorica.

Le sue canzoni affrontano temi universali come la libertà, la memoria, l'amicizia, la politica, l'amore e il dubbio, utilizzando una scrittura raffinata ma sempre accessibile.

Le influenze della poesia italiana, della letteratura europea, della Beat Generation, di Bob Dylan e dei grandi classici convivono in una produzione artistica che continua a essere studiata e amata anche dai più giovani.

Gli ultimi anni tra Pavana e la musica

Nel 2012 Guccini annunciò il ritiro dall'attività di cantautore dopo l'album L'Ultima Thule, ma negli anni successivi tornò a sorprendere il pubblico con nuovi progetti discografici.

Nel 2022 pubblicò Canzoni da intorto, premiato con la Targa Tenco nella categoria "Interprete di canzoni" e tra gli album fisici più venduti dell'anno.

L'anno successivo arrivò Canzoni da osteria, raccolta dedicata ai canti popolari italiani e internazionali, a conferma del suo inesauribile amore per la tradizione musicale.

Negli ultimi tempi aveva scelto una vita riservata nella sua Pavana, trasformata grazie alla sua figura in un luogo simbolico della cultura italiana.

L'eredità di Francesco Guccini resterà nella storia

Con la morte di Francesco Guccini scompare una delle personalità più influenti della cultura italiana del Novecento e dei primi decenni del nuovo secolo.

Le sue canzoni hanno accompagnato milioni di persone, raccontando sogni, speranze, delusioni e cambiamenti sociali con uno stile unico e inconfondibile. Più che un semplice cantautore, Guccini è stato un narratore del nostro tempo, capace di trasformare parole e musica in patrimonio collettivo.

La sua voce si è spenta, ma il suo immenso lascito artistico continuerà a vivere attraverso le sue opere, destinate a rimanere un punto di riferimento per la musica italiana, la letteratura e la canzone d'autore.